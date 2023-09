LEKAR KOJI JE SPASAO SIMANIĆA OTKRIVA KADA SE BORIŠA VRAĆA NA TEREN: Prebrodio je sve krize koje je imao nakon povrede (VIDEO)

Nedavno završeno svetsko prvenstvo u košarci neće biti upamćeno samo po srebrnoj medalji koju su osvojili naši momci, već i zbog teške povrede našeg reprezentativca Boriše Simanića kome je odstranjen bubreg.

Prof. dr Dragan Radovanović, lekar reprezentacije Srbije na evropskim i svetskim takmičenjima se smatra najzaslužnijim za spasavanje života Boriše Simanića. Doktor Radovanović je naš današnji gost.

- Dobro je. Jedno vreme je bio kod mene do prošle nedelje i otišao je kući u dobrom stanju na kućni oporavak. On je jedan mlad, zdrav i jak čovek koji će ovaj oporavak progurati na najbolji način - rekao je Radovanović.

Istakao je da je njegovo mentalno stanje dobro što je za oporavak veoma važno:

- Njegovo mentalno stanje je dobro. Prebrodio je sve te krize koje je imao nakon povrede. Veoma je čvrst i svaki sledeći dan gleda da bude bolji od onog prethodnog. Taj pogled u budućnost je veoma važan. Možda je čak važniji taj mentalni oporavak, cela psihološka obrada čitave te situacije. Svakom našom ćelijom u telu upravlja naš centralini nervni sistem. Ako ako je taj naš centralni deo jak i čvrst, sigurno je da će i taj fizički deo koji ga prati biti dobar.

Podrška i ljubav koju dobija od porodice i saigraša je neizmerna:

- On je podržan pre svega od porodice koja je veoma brižna i naravno od igrača koji stalno brinu za njega. Onu mu daju i optimizam i snagu. Čovek mora nekada da dođe u neke teške situacije da bi onda postao svestan ko su ljudi oko njega. Oko njega su divni ljudi, njegovi saigrači koji su mu pokazali veliku ljubav i empatiju.

Procenjuje da će za Borišin povratak na teren biti potrebni još tri do četiri meseca:

- Sigurno je da će trebati tri do četri meseca da bi krenuo sa bavljenjem sportom. Za svakodnevne životne aktivnosti će biti sposoban vrlo brzo, ali za bavljenje sportom i fizički napor koje vrhunski sport zahteva. potrebno je naravno vreme. Procenjujem da će to biti period od četiri meseca. Prvo da se on oporavi od same fizičke rane, pa tek onda do svih kondicionih parametara. Naravno treba odraditi i sva testiranje njegovog preostalog bubrega i njegove adaptacije na napor.

