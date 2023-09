"OVO NIJE ZBOGOM"" Lilard se na EMOTIVAN način oprostio od Portlanda, navijačima će krenuti suze kad ovo pročitaju!

Novi košarkaš Milvokija Demijan Lilard na emotivan način se oprostio od bivšeg kluba Portlanda.

Lilard igra u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu od 2012. godinei do sada nikada nije menjao klub, te je čak 11 godina nosio dres Portlanda.

"Dragi Rip Siti,

Želim da počnem tako što ću reći da ovo nije zbogom, već "vidimo se kasnije". Moje reči su uvek bile iz srca kada je u pitanju Rip Siti. Smatram te svojim domom, kao i mnogi članove moje porodice, i to se neće promeniti. Ovde sam izgradio čitavo svoje odraslo doba i stekao toliko prijatelja koje nikada neću zaboraviti. Trenuci na košarkaškom terenu, koliko god sjajni bili, ne mogu se ni porediti sa iskustvom koje sam doživeo sa svima vama. Način na koji si me zagrlio od prvog dana nije davao izbora osim da ti uzvratim ljubav hiljadu puta, i ni malo ne žalim zbog toga.

Moram priznati da me čini tužnim kada vidim da se neki ljudi ukrštaju i pojavljuju kao moja opozicija nakon što sam tražio trejd, bez poznavanja činjenica, jer sam zaista jedan od vas. Nadam se da će doći dan kada ćemo se moći okupiti i prisetiti se sjajnih vremena jer ih više nećemo imati - barem ne onakva kakva su bila.

Bio sam mlad, nov, samopouzdan, ponosan, takmičarski raspoložen, koji voli Rip Siti, plejmejker koga niste mogli da se zasitite. Sada sam stariji i na izlasku iz vrata, vrata za koja sam se uvek molio da dovedu do penzije - ne drugi tim. Odlazim samo sa ljubavlju prema navijačima i ovom gradu. To se nikada neće promeniti. Želim da se zahvalim Džodi Alen. Džodi, kada sam te prvi put sreo, imao si par Alekander McKueen patika i vintage jaknu, i pomislio sam u sebi, ovo je kul žena. Znao sam da ćemo biti dobri. Izvinjavam se zbog bilo kakvog nesporazuma ovog leta jer ste zaista bili sjajni u svemu poslednjih pet godina. Zauvek ću vam biti zahvalan na podršci u nekim teškim situacijama van košarke gde ste pokazali pravu ljubav i saosećanje prema mojoj porodici i meni. Imaćemo svoj trenutak. Puno ljubavi za vas", napisao je Lilard.

RipCity Forever ❤️… Dame Time has run out 🫡 pic.twitter.com/Rnm8oT5qF7 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 28, 2023

Njemu je ovaj rastanak veoma teško pao.

"Kada smo lišeni onoga što svi radimo za život, sve što imamo je naše pravo ja, a ja sam tip čoveka koji brine o dobrobiti i kvalitetu života drugih. Želim da raščistim sve negativno sa tobom jer je život prekratak, a ti jednostavno ne znaš kroz šta ljudi prolaze. Kada s***e prođe, vaša humanija/saosećajnija strana će vas prebiti kada ne rešite stvari. Puno ljubavi za vas... Mir.

Kako se ovo poglavlje mog života završava, osvrćem se unazad i shvatam koliko je to bilo posebno. Čak i u ovom trenutku, osećam se tužno što nikada nismo postigli ono što sam toliko želeo. Ne plačem mnogo, ali znam da je moja ljubav prema vama stvarna jer verovatno trenutno puštam suze. Rip Siti, znaš moje srce i gde stojim, jer sam tamo stajao više od decenije, tako da me boli srce što moram da se selim sa trga. Kao što moj tip Šef kaže, "Jedan čovek ne zaustavlja nijedan šou," i šou u Rip Sitiju mora da se nastavi sa mnom ili bez mene. Verujem da će doći dan kada ću ponovo obući dres Blejzersa, i nadam se da će mi do tada biti oprošteno što sam slomio vaša srca zajedno sa svojim", zaključio je Lilard.

