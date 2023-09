"DA VIDIMO GDE SMO U OVOM TRENUTKU" Milosavljević pred Crvenu zvezdu: "O njima ne treba trošiti reči"

Danas će u prvom kolu ABA lige, Igokea ugostiti Crvenu zvezdu, te je pred meč iskusni Dragan Milosavljević izneo utiske.

Košarkaš Igokee je rekao crveno-bele ne treba posebno predstavljati, svi znaju o kakvoj ekipi je reč.

- O ekipi Zvezde ne treba trošiti reči, uz Partizan jedan od favorita za osvajanje ABA lige. To su dve evroligaške ekipe koje imaju velike rostere, sjajne igrače, sjajne trenere, sigurno će biti teško. Igramo na domaćem terenu, bez nekog velikog pritiska. Daćemo sve od sebe, da vidimo gde smo u ovom trenutku. U pripremnom periodu smo imali sa povredama, nismo toliko zajedno kao ekipa. Na nama je da se opustimo uživamo, biće sigurno lepa utakmica, uvek je lepo igrati protiv najboljih ekipa. Tražićemo sigurno naše šanse kroz odbranu, skok, borbenost i to je to - istakao je Gagi Milosavljević za Basketbal Sfer.

Kako igrati protiv Zvezde?

- Kad imaš ispred sebe 12 takvih igrača sasvim je svejedno koga čuvaš i ko koga čuva. Šalim se, stvarno imaju dobru ekipu, imaju na svakoj poziciji nekoliko vrhunskih igrača. S druge strane napravili smo i mi sjajan posao tokom leta, imamo dobre igrače imamo širinu. Imamo nekoliko igrača koji mogu da odgovore zadacima. Jedva čekamo početak sezone, drago mi je da smo svi na okupu. Cilj je da iz treninga u treningu, iz utakmice u utakmicu rastemo napredujemo kao ekipa - dodao je bivši kapiten Partizana.

Kurir sport