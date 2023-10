ŠTA ĆE SADA REĆI NAVIJAČI? HOĆE LI MU ZAMERITI? Košarkaš Zvezde uporedio atmosferu u Kaunasu i Beogradu! Neočekivan odgovor

Izabranici Duška Ivanovića izgubili su sinoć od Žalgirisa u Kaunasu rezultatom 79:74 i tako upisali prvi poraz ove sezone u Evroligi.

Novajlija Crvene zvezde, Rokas Giedraitis, nakon meča sumirao je utiske, i tom prilikom uporedio atmosferu u Kaunasu i Beogradu.

Njegov odgovor se definitvno neće svideti Delijama.

– Ambijet u Kaunasu i Beogradu? Ma, sve je to isto. Nivo buke je sličan, mnogo je ljudi u hali, svako podržava svoj tim i to je to. Navijači „Žalgirisa“ i „Crvene zvezde“ su slični, sve je to isto, jednako je zabavno igrati pred jednima i pred drugima – rekao je Giedraitis posle sinoćnje utakmice, a prenosi „Basketnjuz“.

Kurir sport