BORAC NEMA ŠTA DA IZGUBI PROTIV ZVEZDE! Mijatović: Momci su gladni dokazivanja!

Trener košarkaša Borca iz Čačka Dejan Mijatović rekao je pred meč protiv Crvene zvezde da protivnik ima 16 sjajnih igrača u rotaciji

On je dodao da njegova ekipa želi da odigra dobru utakmicu pred svojim navijačima.

"Želim da moj tim ostane gladan dokazivanja. Momci su željni da se takmiče, a ko im je bolji i atraktivniji rival od Crvene zvezde. Crveno-beli su, uz Partizan, pokazali koliko su dominantni već na početku sezone. Prilično se odvajaju od cele lige. Tim je savršeno selektiran, ima 16 sjajnih igrača u rotaciji. A tu je i Duško Ivanović, koji je sjajno sklopio kockice. Sve u svemu, Crvena zvezda impresionira sastavom", rekao je danas Mijatović za klupski sajt.

Utakmica se igra u nedelju od 18 časova, a Mijatović podvlači da njegova ekipa nema nameru da se preda.

"Želimo da odigramo dobru utakmicu. Posle dve pobede puni smo samopouzdanja. Znamo šta moramo da učinimo. Kad se igra protiv Crvene zvezde, sve mora da bude iznad standardnog nivoa. Disciplina mora biti zavidna, ne sme biti praznih hodova. Imamo nameru da izađemo na megdan kao pravi tim", dodao je trener Čačana.

Sumirajući dosadašnji deo lige, trener Borca kaže da je ekipa uradila dobar posao.

"Pobede protiv Cibone i Mege su mnogo važne jer su nam to direktni konkurenti. To su dve izuzetno neugodne ekipe, što su i pokazale. Naravno, trijumfi su velika satisfakcija za uložen trud tokom priprema. Ovo je prvi put da Borac ima dve pobede na početku ABA lige. Ali moramo da ostanemo čvrsto na zemlji, ostalo je da odigramo 24 utakmice. Već je jasno da će liga biti veoma zanimljiva, sa mnogo iznenadjenja. Moram još jednom da istaknem da su momci pokazali veliki karakter protiv Mege, jer su se vratili posle minus 13 i uspeli da slave u neizvesnoj završnici. Bitno je da nismo odustali, a to me raduje".

Šef struke Borca očekuje i veliku podršku sa tribina.

"Čačanska publika imaće priliku da uživa u impresivnoj košarkaškoj predstavi. Verujem da će hala u nedelju biti puna i da će Čačani napraviti atmosferu po kojoj su poznati", zaključio je Mijatović.

Kurir sport / Tanjug