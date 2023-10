NBA AS DIVLJAČKI UDARIO SRBINA, PA NASTAO LOM: Petrušev u klinču sa Simonsom: NBA veteran odmah skočio da brani Filipa!

Pripremni meč između Filadelfije i Bruklina obeležio je sukob srpskog centra Filipa Petruševa sa iskusnim NBA asom Benom Simonsom.

Filadelfija je savladala Bruklin rezultatom 127:119, a reprezentativac Srbije maksimalno je iskoristio šansu koju mu je ukazao trener na ovom meču. Za 21 minut upisao je sedam poena, pet skokova, tri asistencije i jednu blokadu.

Malu senku na dobru partiju bacio je sukob sa iskusnim Benom Simonsom, zbog kog je srpski as zaradio tehničku grešku.

Naime, bivši as Filadelfije potpuno nepotrebno napravio je izuzetno oštar faul nad Filipom. Srbin je naseo na provokaciju, burno regovao i nastao je haos na terenu. U njegovu odbranu odmah je uskočio veteran Patrik Beverli, kome se nimalo nije dopao prljav potez Simonsa.

Srećom, sitacija se brzo smirila i meč je nastavljen.

Nakon utakmice Petrušev je prokomentarisao sukob sa Simonsom.

"Bio je to baš jak faul. Mislio sam da je to bilo nepotrebno jer nije mogao do lopte. Nije to bila prljava igra, ali je bilo totalno nepotrebno, pa sam mu to samo stavio do znanja i uzvratio je, videli ste svi", objasnio je Petrušev.

Kurir sport

