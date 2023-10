VEČITI DERBI KAO NIKADA DO SADA! Čak 11 DEBITANATA, jedan podatak ŠIRI OPTIMIZAM kod navijača Zvezde!

Partizan i Crvena zvezda u četvrtak od 18.30 u crno-beloj "Beogradskoj areni" odigraće treći evroligaški večiti derbi na kom će čak 11 aktera prvi put u karijeri osetiti njegovu draž.

Ne pamti se kada je poslednji put Crvena zvezda dočekala večiti derbi sa toliko novajlija koji nikada nisu "omirisali barut" najvećeg meča u srpskoj košarci.

foto: Nenad Kostić

To ima svoje prednosti i mane. S jedne srane debitanti još uvek ne osećaju u tolikoj meri nenormalan pritisak pred meč, jer šta god da im je neko pričao i koliko god snimaka da su pogledali taj osećaj se ne može dočarati. To prosto moraš da doživiš, da bi znao. Da li je to dobro ili loše, to je individualna stvar i posebna tema za diskusiju.

Kada je u pitanju iskustvo igranja derbija, posle mnogo godina Partizan će biti u debeloj prednosti, jer će imati samo dvojicu debitanata Pi Džej Doužera i Frenka Kaminskog, za razliku od Zvezde koja pored osmorice novajlija ima i trenera koji će prvi put na svojoj koži osetiti crno-beli pakao Arene. Istina, mnogi akteri igrali su prošle godine pred 20.000 Grobara i dobro znaju kako vatrene pristalice Partizana umeju da zagorčaju život rivalu, međutim, ovo neka potpuno druga priča - jer sada nose dres njihovog arhineprijatelja.

DEBITANTI U DERBIJU: PARTIZAN: Frenk Kaminski Pi Džej Doužer CRVENA ZVEZDA: Miloš Teodosić Šabaz Nejpir Jago Dos Sanos Adam Hanga Rokas Gerdaitis Marko Simonović Majk Tobi Džoel Bolomboj Trener - Janis Sferopulos

Zvezda će na najtežem ispitu u dosadašnjem delu sezone na klupi imati debitanta - grčkog košarkaškog stručnjaka Janisa Sferopulosa. Iako iza sebe ima ozbiljno iskustvo vođenja velikih mečeva, ova utakmica svakako će biti poseban ispit u njegovoj trenerskoj karijeri.

foto: Profimedia

Janis je od 2014. do 2018. godine predvodio grčki Olimpijakos i bio je akter brojnih vatrenih atinskih derbija sa Panatinaikosom, što je svakako odlična škola za ono što ga sada u Beogradu čeka. U prilog mu ide i zanimljiva činjenica da su debitanti na klupi Zvezde u poslednjoj deceniji bili izuzetno uspešni u večitim derbijima.

U poslednjoj deceniji Zvezda je imala sedmoricu debitanata na klupi u derbiju - Vlada Vukoičić, Dejan Radonjić, Dušan Alimpijević, Milenko Topić, Milan Tomić, Saša Obradović i Duško Ivanović. Verovali ili ne, samo je Dejan Radonjić doživeo poraz u svom prvom okršaju sa Partizanom.

DEBITANTI NA KLUPI Vlada Vukoičić - POBEDA (Partizan - Crvena zvezda 78:92, 11. novembar 2012. godine). Dejan Radonjić - PORAZ (Partizan - Crvena zvezda 71:63, 27. april 2013. godine). Dušan Alimpijević - POBEDA (Partizan - Crvena zvezda 84:100, 6. novembar 2017. godine). Milenko Topić - POBEDA (Crvena zvezda - Partizan 87:62, 28. maj 2018. godine). Milan Tomić - POBEDA (Crvena zvezda - Partizan 77:71, 24. novembar 2018. godine). Saša Obradović - POBEDA (Partizan - Crvena zvezda 85:86, 23. novembar 2020. godine). Duško Ivanović - POBEDA (Crvena zvezda - Partizan 90:74, 28. novembar 2023. godine).

Tradicija je na strani Sferopulosa, kao i međusobni skor sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem. Naime, iako će debitovati protiv Partizana, Grk odlično poznaje svog rivala na klupi crno-belih, pošto su u prošlosti odigrali dosta evroligaških duela. Ovo će biti njihov 12 međusobni susret, a grčki košarkaški stručnjak ima bolji skor od iskusnog trenera crno-belih, vodi u pobedama 6:5. Međutim, treba istaći da je Srbin dobio njihov nabitniji duel - u finalu Evrolige 2017. godine, kada je Fenerbahče savladao Olimpijakos rezultatom 80:64 i prvi put u istoriji postao šampion Evrope.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da li će se uspešna tradicija Zvezde nastaviti, ili će iskusni Željko upisati pobedničku recku i zagorčati Grku dolazak na vruću klupu Zvezde, saznaćemo u četvrtak u večernjim satima.

Kurir sport

00:04 Sudije prekinule večiti derbi