MALOVEC O POBEDI NAD PARTIZANOM: Najveći broj nas igrača su i dalje tinejdžeri

“Najveći broj nas igrača su i dalje tinejdžeri. Nemamo iskustvo, ali svesni smo talenta koji posedujemo. Gladni smo uspeha i imamo ogromnu želju da svima dokažemo da možemo da igramo na najvišem nivou”, rekao je Timotej Malovec, 19-godišnji košarkaš Mege sumirajući utiske posle velike pobede nad Partizanom 88:86 u četvrtom kolu ABA lige.

Izvanrednom igrom i velikom borbenošću ekipa trenera Marka Baraća koja je, ko zna koju po redu sezonu, ubedljivo najmlađa u čitavoj Evropi, uspela je da savlada aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja, koji je pre utakmice nosio etiketu favorita.

“Ovo je mnogo značajna pobeda za sve nas, ali i za ceo klub. Pokazali smo se u pravom svetlu i to protiv vrhunskih igrača kakve u svojim redovima ima Partizan”, kaže Malovec koji je ubacio 10 poena i potom dodaje:

“Prvo poluvreme smo igrali fantastično u odbrani, uspeli smo da jedan tako kvalitetan tim svedemo na samo 29 poena i to je bio ključ trijumfa. Imali smo i malo sreće na kraju, to treba priznati, ali mislim da smo sreću i zaslužili. Igra koju smo pružili je pokazatelj da je naša pobeda bila potpuno zaslužena”, konstatovao je Malovec uz podsećanje da je Mega vodila čitavu utakmicu, a u jednom momentu čak imala i 20 poena prednosti.

Za mnoge igrače Mege, pa tako i za Maloveca, duel protiv crno-belih bio je najveći izazov do sada:

“Prvih nekoliko sekundi na terenu, pored takvih igrača osećaš veliko poštovanje. Ima i malo treme. To je stres na neki način, ali to je brzo nestalo. Posle tog početnog osećaja samo želiš da pobediš, razmišljaš samo u tom pravcu i boriš se za ostvarenje tog cilja. Sve je bilo lakše, jer imamo sjajnu hemiju unatar ekipe. To nam je pomoglo da odigramo dobru timsku odbranu, a ta dobra atmosfera u ekipi u ovom meču u potpunosti se prenela na teren”.

Malovec je u redove Mege stigao pre dve godine i to iz Slovačke.

“Moji roditelji su igrali košarku i uz njih sam zavoleo ovaj sport. Oni su glavni razlog što sam počeo da treniram. Već sa 16 godina sam igrao za seniorski tim Intera iz Bratislave u Prvoj ligi Slovačke, a iste godine sam dobio i poziv u seniorsku reprezentaciju”.

Čelnicima Mege zapao je za oko na Evrolignom kvalifikacionom turniru u grčkom gradu Patri:

“Bio sam presrećan kada sam dobio poziv. Bio je to izazov za mene, ali i moram da priznam i veliko dostignućeda iz Slovačke dođem u Srbiju koja je zemlja košarke. Dobro sam znao gde dolazim, pratio sam nastupe Mege na Evroliginim juniorskim turnirima, a naravno da sam čuo za Nikolu Jokića i sve igrače koji su iz Mege otišli u NBA”.

Malovec je oduševljen uslovima u Megi:

“Sistem je zaista sjajan, zato i daje vrhunske rezultate. Za mene je bila ogromna razlika kada sam došao iz Slovačke, pre svega u intezitetu treninga. Način na koji se radi sa mladim igračima i tretman koji imaju je bez ikakve sumnje nešto najbolje što može da vam se desi na početku karijere, jer postoje svi preduslovi da unapredite svoju igru. Ono što mislim da je razlika u odnosu na sve ostale klubove je što nam treneri daju sve od sebe i na utakmicama i na treninzima. Tako je bilo i u OKK Beogradu gde sam proveo prošlu sezonu, a to je za mlade igrače najvažnije”.

O očekivanjima za nastavak sezone, Malovec je rekao:

“Uveren sam da ćemo biti još bolji kako vreme bude odmicalo, da ćemo se boriti za svaku loptu i zato nove pobede od nas i te kako mogu da se očekuju. Jer, kao što sam već rekao, željni smo uspeha i dokazivanja. U prva dva kola smo tesno poraženi, na jednu loptu, jer smo napravili neke greške koje su možda sklone mladim ekipama, a nedostajalo nam je i malo sreće. Ipak, to nas je poguralo da budemo još bolji, nastavili smo vredno da treniramo, naučili smo iz grešaka i izvukli smo pouke što je dragoceno za nastavak sezone”, zaključio je Malovec.

