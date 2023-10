PITANJE SVIH PITANJA - SRBIJA ILI GRČKA? Sin Peđe Stojakovića o odluci za koju će reprezentaciju igrati u budućnosti

Student i igrač američkog univerzitetskog tima Stenford, Andrej Stojaković u intervju za grčki "Cosmote TV" dobio je pitanje koje navijače sa obe strane najviše zanima: Srbija ili Grčka?

Mladi talentovani bek raste u SAD, ali mogao bi da zaigra za selekciju zemlje njegovog oca Peđe ili za nacionalni tim mame Grkinje Aleke:

"Ne, nikako, nisam ništa odlučio! Uopšte nisam razmišljao o tome. Ne razmišljam za koju ćureprezentaciju igrati. Sada mi je najveći prioritet Stenford i kako ćemo se snaći ove godine. Kad dođe vreme da me reprezentacija bude pozvala, onda ću početi da razgovaram sa njima", rekao je Andrej za grčke medije.

Andrej, rođen u Solunu 2004, može da bira čiji dres će nositi – srpski ili grčki.

Ovaj 19-godišnjak obavezao se univerzitetu Stanford, iako su ga želeli i Kentaki, UCLA, Teksas, Indijana, Florida, Lujvil, Tenesi, Oregon, UConn i Džordžija Tek.

"Nisam voleo košarku pre Kovida 19. Samo sam igrao sa prijateljima kako bih radio nešto kad je dosadno. Pre četiri godine, tokom Kovida, škole su bile zatvorene, u Americi nije bilo ničega, u Kaliforniji. Bio sam svaki dan napolju sa ocem i igrali smo košarku, šutirali smo na koš. Tako smo počeli da radimo svaki da, osetio sam ljubav prema košarci", rekao je Stojaković junior pa otkrio i koji savet je dobio od oca Predraga.

"Da ostanem miran. Iako postoji pompa, čuću kako me ljudi psuju ili ću čuti aplauz, naučio me je da ne dozvolim da to uopšte utiče na mene".

Andrej je u aprilu učestvovao na jednom samitu u organizaciji "Najkija", na kojem je predstavljao Grčku.

"Bilo je to sjajno iskustvo u Portlandu. Kada sam obukao dres, osećaj je neopisiv", zaključio je Andrej.

(Kurir sport)