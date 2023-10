ANĐUŠIĆ POSLE TRIJUMFA NAD ZVEZDOM: Bila je luda, luda utakmica! (VIDEO)

Košarkaši Partizana pobedili su, u petom kolu Evrolige, na svom terenu Crvenu zvezdu sa 88:86 (22:13, 20:29, 11:23, 35:21).

Partizanu je to druga ovosezonska pobeda u elitnom takmičenju, dok je Zvezda zabeležila četvrti poraz i nalazi se na začelju tabele.

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić rekao je posle meča da je večiti derbi u Evroligi bio lud i da je ekipa pokazala karakter..

"Činila mi se utakmica napetom, skoro kao da smo bili poraženi, ali smo na kraju uspeli. Bila je luda, luda utakmica, stvarno. Pokazali smo da se treba boriti do samog kraja, bez obzira na to što smo krenuli odlično, pa smo imali pad. Intenzivno smo samo dobro igrali. Teo je još jednom pokazao kakav je igrač i kako kontroliše utakmicu i trenutak. Vratili smo se i kad je bilo osam razlike četviri minuta do kraja, ali srećom, Aleksa se preporodio u pravom trenutku. I naravno, svi ostali igrači su doprineli toj pobedi. Kao što smo rekli, bitno je da se borimo bez obzira na rezultat koji imamo na početku, da možemo da pobedimo. I to je ono što je najvažnije sa zdravim pristupom, da je cela ekipa bila usredsređena na pobedu. Ali imali smo i pravi timski duh i to se odrazilo na terenu", zaključio je Anđušić.

01:49 Danilo Anđušić posle pobede nad Zvezdom

(Kurir sport)