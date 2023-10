KAKO JE AVRAMOVIĆ OD TOTALNOG AUTSAJDERA POSTAO KOŠARKAŠKI HEROJ! Dva puta mu upala kašika u med, TRNOVIT PUT prošao je junački

Da je neko Aleksi Avramoviću pre samo nekoliko godina tražio da predvidi kako će izgledati njegova budućnost - košarkaš Partizana sigurno ne bi mogao ni u najluđim snovima da zamisli ono što sada živi.

Momak iz Čačka, za koga su do dolaska u reprezentaciju i Partizan čuli samo bolji poznavaoci igre pod obručima, pamtiće 2023. dok je živ. Postao je heroj nacije na Mundobasketu u Manili, a crno-beli deo Srbije redovno baca u trans.

U četvrtak je zbog njega eksplodirala krcata Štark arena, jer je s nekoliko lucidnih poteza slomio Crvenu zvezdu i odlučio večiti derbi.

Reklo bi se da je Aleksa predodređen da bude zvezda, ali nije tako... Put od trnja do čuvenog balkona ili dočeka u Čačku - kao da je stigao Majkl Džordan lično - bio je neobično dug.

Šta je to presudilo da "tamo neki Avramović, koji igra u zaboravio sam kojem klubu" postane svetski poznata faca, i to u 29. godini? ! Između ostalog, i jedan urlik, sada već čuveni, legendarnog trenera Željka Obradovića pre dve godine. Aleksa, Aleksaaaaaa! - prodrao se popularni Žoc na svog igrača na tajm-autu u Andori, pošto je ovaj očigledno odlutao u mislima. Snimak je postao viralan. Ali pođimo redom.

Avramović je preko čačanske Mladosti stigao u Borac, gde je pokazao talenat vrhunskog strelca, ali ni približno onaj kojim bi zakucao na vrata Partizana ili Crvene zvezde.

Nije vredelo ni to što je, na primer, zemunskoj Mladosti zabio 47 poena. Krenuo je "košarkom za hlebom" u 22. godini, pa je karijeru nastavio u italijanskom Varezeu, gde je igrao odlično i dogurao do prvog košgetera ekipe. Imao je instinkt ubice i hrabrost do bola. Međutim, sve to bilo je "ispod radara" većih klubova. Probao je u Španiji, činilo se da mu je to krajnji domet.

Onda mu je prvu put upala kašika u med. Tadašnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević mučio je muku s bekovima za kvalifikacioni FIBA prozor jer nije mogao da računa na igrače koji su igrali u Evroligi i NBA.

Pozvao je Avramovića, a ovaj mu se odužio možda i najznačajnijim potezom, pogodio je "nemoguću" trojku u meču sa Austrijom u Beču i tako sprečio neviđenu bruku "orlova".

Uradio je to su svom stilu, onako kako to obično radi - ili pobednik, ili pokojnik. I to će mu biti zaštitni znak u godinama koje su dolazile.

Drugi put mu je kašika u med upala kad je stigao poziv od Željka Obradovića, koji je odlučio da od Partizana napravi ozbiljnog evroligaša.

Dovođenje Avramovića kod mnogih je izazvalo u najmanju ruku čuđenje. "Šta će mu ovaj, ima 27 godina i nije neki talenat", "Nije on za Partizan, upropastiće sve", bili su samo neki od komentara tih dana. Posebno se Avramoviću zameralo to što je kao klinac navijao za Crvenu zvezdu. Pa može li gore...

Muke kroz koje su prolazili i prolaze Aleksa i Željko znaju samo njih dvojica. Ipak, rad s najtrofejnijim trenerom Evrope izbacio je Avramovića u orbitu. Obradović je nekako uspeo da svog beka "uokviri" u sistem, a da mu ipak ostavi slobodu da u pojedinim trenucima uzme loptu i uništi ih sve, kao što je to uradio u dresu reprezentacije na Svetskom prvenstvu i sada u večitom derbiju...

A uz to ide skandiranje navijača, zaustavljanje na ulici, naslovne strane, pa i to da te gotivi Nole... Jer... Aleksaaaaa!

Aleksa Avramović Rođen: 25. oktobar 1994. Grad: Čačak Klubovi: Mladost, Borac, OKK Beograd, Vareze, Estudijantes, Partizan Uspesi: MVP KLS 2016. Trofeji: šampion ABA lige Reprezentacija: srebrna medalja na SP 2023.

Muta: Sale mu je verovao Miroslav Muta Nikolić bio je pomoćnik Aleksandru Đorđeviću u vreme kad je ovaj debitovao za A selekciju. - Znam ga ja odavno, još dok je igrao u Borcu iz Čačka i OKK Beograd, nije se snašao u Španiji, u Estudijantesu i Unikahi, jer se treba privići na uslove koji su tamo, ali odmah se videlo da je to igrač koji poseduje veliki kvalitet i, pre svega, veliku želju. Sale ga je forsirao, pozivao ga u reprezentaciju i verovao mu je, što je najbitnije, a on je sada pokazao da je to bilo opravdano - rekao je za Kurir Nikolić.

