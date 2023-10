ŠTA ZORAN MOKA SLAVNIĆ OČEKUJE OD KOŠARKAŠA ZVEZDE U DERBIJU: Evo šta je rekao o Nejpiru, Teodosiću, ali i Smailagiću iz Partizana

Zoran Moka Slavnić, živa legenda jugoslovenske i srpske košarke, očekuje reakciju svoje Crvene zvezde i pobedu u derbiju protiv Partizana u ponedeljak (20.00).

Crveno-beli su imali pobedu u rukama u četvrtak, u derbiju Evrolige, ali su je ispustili u poslednjim minutama i crno-beli su zahvaljujući fantastičnom Aleksi Avramoviću trijumfovali rezultatom 88:86.

- Bio je to turbulentan i oscilatoran derbi. Ogromna prednost Partizana na početku, ali i Zvezde pri kraju. Praktično, dobijena utakmica za Zvezdu i povratak Partizana na ludilu Avramovića, igrača kojeg mnogo volim. Imam veliki respekt prema novom treneru Zvezde, ali videlo se potpuno nepoznavamnje igrača. Plus, tih pet bacanja Teodosića... Da je sve dao, Zvezda bi dobila utakmicu - govori Zoran Slavnić za Kurir i dodaje:

- Ne može objektivno da se priča. Emocije su specijalne... Ukratko, Zvezda je ispustila pobedu.

Novi okršaj dva kluba zakazak je za ponedeljak, u ABA ligi.

- Očekujem reakciju Zvezde! Pogotovo ako ne bude igrao Kevin Panter. Bilo bi ogromno iznenađenje da dobije Partizan! Naravno, uvek će biti važan element publike, biće 15.000 ljudi na utakmici. To jeste otežavajući faktor, ali ako su igrači iskusni, to nema značaj.

Pitali smo Moku, da li je Zvezda sa Šabazom Nejpirom i Milošem Teodosićem slabija u odnosu na prošlu sezonu, kada su igrali Fakundo Kampaco i Luka Vildoza.

- Nejpir je jedan od najpametnijih igrača u Evroligi. Ne znam da li se adaprtirao... Ima veliki broj izgubljenih lopti, još ga nisu shvatili, posebno centri koji ga ne prate. I on sam mora da zna kakve centre ima, pa greške idu njemu na štetu. Ako zna da nisu sposobni, onda ne treba da ih proigrava na onakav način. Da je Teodosića išao šut... Ali, ne ide ga, katastrofa u poslednje tri utakmice, koje smo sve izgubili. Neću da krivim bilo koga, Teodosić je veliki kreativac, Duško Ivanović ga je hteo... Znate, nisam kompetentan da kometarišem, nemam pojma o košarci - kroz smeh je dodao Zoran Moka Slavnić naglasivši nam, da govori istinu i pod velikom odgovornošću, jer smo ga, kako nam je priznao, zatekli na putu za manastir Fenek u društvu sveštenog lica.

Nismo mogli da ne pitamo Zorana Slavnića šta misli o potez Alena Smailagića, košarkaša Partizana koji je ponovo prostački vređao Crvenu zvezdu. Pevao je uvredljivu pesmu sa navijačima posle utakmice u Evroligi.

- Nisam video šta je uradio... Prenos to nije ispratio. Naravno, on je mlad igrač, verovatno je da misli, da ima razloga za tako nešto. Opraštam mu kao zvezdaš. To mu ne treba, treba da gleda svoj tim. U moje vreme, kad smo igrali bilo je drugačije. Posle derbija išli smo na večeru, sa suprugama, Dragan Kićanović i Dražen Dalipagić sa jedne Dragan Kapičić i ja sa druge strane. Danas je drugo vreme... Ali, kako kažu ljudi s verom u Boga, sa kojima se sve više družim. Da citiram. To što je uradio Smailagić neka vetar odnese, primerom opraštanja daćemo primer drugima - jasan je Slavnić.

Zoran Moka Slavnić (74) bio je igrač i trener Crvene zvezde. Deset godina je nosio dres crveno-belih, dok je kao šef struke u dva navrata vodio ekipu sa Malog Kalemegdana. Jednu sezonu igrao je i za Partizan.

