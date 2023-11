"TO JE ZAPRAVO PRELOMILO MEČ" Prve reči Obradovića nakon BOLNOG poraza u Minhenu - zna zbog čega je njegov tim večeras izgubio!

Košarkaši Partizana upisali su poraz u osmom kolu Evrolige!

Večeras je u Minhenu slavio Bajern rezultatom 94:85 i tako stigao do treće pobede u elitnom takmičenju.

Furiozno su crno-beli otvorili utakmicu, ali je potom usledio pad u igri Parnog valjka, pa je do samog kraja viđena prava drama.

Nakon meča, utiske je izneo trener beogradskog tima, Željko Obradović:

- Kada pogledate krajnji rezultat i ovih devet poena razlike deluje kao da je to bila laka pobeda Bajerna ali je zapravo jedan posed odlučio utakmicu. Njihovi poeni uz faul i bacanje bili su ključni momenat. To je to - rekao je Obradović odmah po završetku meča, a onda je na konferenciji nastavio priču:

- Da li možemo da popravimo odbranu, sa ovakvim rasporedom i načinom na koji igramo nije lako, jer nemamo mnogo vremena za to, ali ima nekih situacija koje su stvar želje, da se odigra pametnije pre svega i da u toj borbi za poziciju i skok, da budeš malo hrabriji i odlučniji i u tom smislu može da se popravi. Optimisti smo - rekao je trener crno-belih.

Želeo je Obradović i da se zahvalim domaćinu:

- Hvala Bajernu na čitavom dočeku, ovo je nešto neverovatno i primer za sve u Evroligi. Hvala iz dubine srca, osećali smo se sjajno!

Kurir sport

Bonus video:

00:17 Željko Obradović besan: Koga da ubacim? Koga, koga?!