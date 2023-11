UŽIVO! PARTIZAN - ALBA: Užasna vest za crno-bele pred početak meča

PARTIZAN - ALBA

Partizan će u ovom meču biti veoma oslabljen. Pre početak meča je stigla informacija da Željko Obradović neće moći da računa na Alena Smailagića i Balšu Koprivicu.

PARTIZAN - ALBA Hala: Arena Sudije: Emilio Perez, Jakub Zamojski, Maksim Buber PARTIZAN: Vukčević, Ledej, Drezgić, Avramović, Jaramaz, Naneli, Trifunović, Anđušić, Doužer, Ponitka, Kaminski, Kaboklo. Trener: Željko Obradović. ALBA: Braun, Proćida, Vecel, Dilou, Matišek, Šnajder, Tomas, Nikić, Samar, Olinde, Kumađe, Tieman. Trener: Izrael Gonzales

Košarkaši Partizana od 20.45 časova u beogradskoj Areni dočekuju Albu u utakmici 9. kola Evrolige.

Crno-beli su trenutno na 12. mestu sa učinkom 3-5, dok je klub iz Berlina na 18. mestu sa samo jednom pobedom.

Obe ekipe su u nedelji sa duplim kolom ostvarile poraze. Partizan je poražen u Minhenu od Bajerna, dok je Alba u derbiju začelja izgubila na svom terenu od Asvela.

Trener Partizana Mozzart Bet Željko Obradović kaže:

"Naspavali smo se par sati, seli u avion i došli ovde na trening, jedini koji je mogući. Analiza prethodne utakmice i priprema za ono što nas čeka sutra. Ozbiljna utakmica bez obzira na to što je Alba na poziciji na kojoj je trenutno na tabeli. Mnoge utakmice su izgubili u završnici. Imaju kvalitet, igraju specifičnu košarku, isti im je trener kao prošle godine. Imali smo to iskustvo iz prve utakmice prošle sezone kada smo odigrali mnogo slabo, a ovde u Beogradu mnogo bolje. Nadam se da ćemo odigrati utakmicu svih 40 minuta dobro, jer to je neophodno", istakao je Obradović.

Centar Bruno Kaboklo je uoči meča rekao:

"Nismo imali puno vremena da se odmorimo ili pripremimo, ali želimo da pružimo najbolje od sebe i budemo spremni da se borimo za svaku utakmicu. Imao sam juče neke greške u igri, pogledali smo danas video, iz treninga u trening sve više razumem svoju ulogu u timu i trudim se da to pružim", rekao je Kaboklo.

Kurir sport