TEODOSIĆ POSLE POTOPA ZVEZDE NA DOMAĆEM TERENU: Naša najlošija utakmica, odustali smo u poslednjih šest minuta (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na svom parketu od Milana sa 71:93 (19:20, 20:18, 17:25, 15:30), u meču 10. kola Evrolige.

- Sigurno najlošija utakmica u Evroligi sa naše strane. Znali smo da je Milano kvalitetan tim, nismo uspeli da odgovorim na njihovu agresivnost i to nas je koštalo ubedljivog poraza. Jedna je stvar koja me je onako uplašila, to je što smo počeli od mene, gde smo odustali u poslednjih 6-7 minuta. I to se dešava, sezona je duga. Prva, po mom mišljenu, loša utakmica gde nismo imali šanse da pobedimo - počeo je Miloš Teodosić.

- Sigurno možemo da nađemo veliki broj izgovora, ali sigurno jedna naša loša utakmica, ona koja treba što pre da se zaboravi. Srećom sezona je takva da igraš svaki ponedeljak, pa petak, postoji duplo kolo. Ima dosta prostora da se iskupimo, ali nije izgovor da ovako igramo - dodaje plejmejker Zvezde.

- Ne možemo da igramo sa pet defanzivaca. Sigurno da oni fale, Hanga, Laza i Nejpir, koji je izašao iz povrede. Umorni smo malo. Imamo tri beka i Rokasa tu. Deki Davidovac pomaže na 2-3-4. Jedan od razloga je taj što postoji zamor - smatra popularni Teo.

- Sigurno da ovo nije rezultat koji smo svi očekivali. Ima još dosta da se igra, ima prostora da se napreduje i da se dođe do cilja - plasmana do TOP8. Navijači i organizacija su opravdali moja očekivanja. Videli ste večeras, sjajna atmosfera, bez obzira što smo igrali na način na koji nismo trebali, dobili smo podršku do kraja. Na nama je da pobedimo u gostovanju, da ne ponavljamo više ovakve igre. Za sada je sve super osim tog lošijeg starta u Evroligi, ali imamo prostora da nadoknadimo te poraze. Ipak, moramo da shvatimo da nismo u zavidnoj situaciji - zaključio je Teodosić.

Zvezda je na skoru od tri pobede i sedam poraza, a Milano je zabeležio četiri pobede i šest poraza.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Efes, dok će Milano ugostiti Žalgiris.

