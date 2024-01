KOŠKANJE, TUČA... PA STOLICA U GLAVU! Grci napali Tea, pa kod Krstića PROBUDILI ĐAVOLA - ni HULIGANI se nisu mlatili tako!

Donosimo vam serijal o najvećim tučama u svetu sporta koje će se još dugo prepričavati...

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je pre nešto više od 13 godina jedan od najskandaloznijim mečeva u svojoj istoriji.

Završni meč na Akropolis kupu u Atini vrvio je od nervoze. Tako je tadašnji selektor Srbije Dušan Ivković dobio dve tehničke posle protesta zbog više nego spornih odluka grčkih sudija. A sve je kulminiralo posle napada Focisa na Miloša Teodosića dva minuta pre kraja pri rezultatu 74:73 za domaću selekciju.

U raspravu Focisa i Teodosića su se umešali gotovi svi igrači obe selekcije, a prednjačio je centar Grčke Sofoklis Skorijanitis, kome po gabaritu niko nije mogao da parira.

Tada je reagovao kapiten Nenad Krstić koji je pokušao da zaustavio ogromnog "Big Sofoa" stolicom. Na njegovu žalost, stolica je pogodila Janisa Burusisa. Srpski košarkaš je zbog toga morao da ode u policiju, pa potom i pred tužioca da da izjavu.

"Izašao sam iz pritvora i sve je u najboljem redu. Sve što se desilo u Atini je ružno, ali to se dešava u sportu. Neke ranije odluke sudija unele su nervozu u meč i posle toga je došlo do incidenta. Nikad nije lepo da se to vidi na terenu, a kamoli protiv Grčke, gde igra dosta naših košarkaša. Teško je reći ko je kriv, ali ja sam izvukao najdeblji kraj", poručio je tada Krstić.

