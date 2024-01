CRVENO - BELA ARENA, NESTVARNA SCENA: Delije napravile fantastičnu koreografiju pred meč sa najvećim rivalom! VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u utakmici 19. kola Evrolige.

Prema očekivanjima "Beogradska Arena" je krcata, a navijači crveno-belih popularne Delije napravili su fantastičnu koreografiju uoči meča.

Delije su pozvale sve navijače Zvezdu da za ovu priliku obuku crvene i bele majice, i tako "oboje" dvoranu u boje svojih ljubimaca.

Делије север: На утакмицама у Евролиги показали смо шта је верна Звездашка публика. За вечити дерби желимо да то подигнемо на још виши ниво, а за то је потребно да се унапред договоримо и заједно потрудимо. Прошле сезоне на Маракани смо направили кореографију са црвеним и белим… pic.twitter.com/FL4oakuaqu — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) January 2, 2024

Na zvaničnim stranicama kluba na društvenim mrežama preneto je saopštenje navijačke grupe "Delije sever" u vezi tog meča.

"Na mečevima u Evroligi pokazali smo šta je verna zvezdaška publika i želimo to da podignemo na jioš viši nivo za derbi. Za to je potrebno da se unapred dogovorimo i zajedno potrudimo. Prošle sezoni na 'Marakani' smo napavili koreografiju sa crvenim i belim majicama, želimo da uradimo to i u Areni", navodi se na početku saopštenja

foto: Petar Aleksić

"Nivo 400 u crvenim majicama ili duksericama, nivo 200 u belim majicama ili duksericama. Verujemo da svaki navijač Zvezde ima crvenu majicu i da će ceo nivo 400 biti u crvenom. Za nivo 200 neka se potrudi da do utakmice nađe belu majicu, duks, šuškavac, ako nema baš belu, može i sivu. Ovo je izazov za svakog navijača i nadamo se da će svako da ispoštuje dogovor i da napravimo koreografiju koja će trajati celu utakmicu i da tako pomognemo našim igračima da pobede u derbiju", zaključuje se u saopštenju Zvezdine grupe.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

00:15 Delije napravile fantastičnu koreografiju

