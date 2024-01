OBRADOVIĆ POSLE VEČITOG DERBIJA: Baš lepo pitanje, samo što ja nemam odgovor na to

Trener Partizana Željko Obradović čestitao je Crvenoj zvezdi na pobedi u večitom derbiju.

Crvena zvezda je u meču 19. kola Evrolige slavila rezultatom 88:72.

- Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Igrali su bolje. Probali smo da reagujemo u drugom poluvremenu, ali nije rezultiralo.Crvena zvezda je igrala mnogo bolje i zaslužila pobedu. Od prvog sekunda je igrala bolje. - poručio je Obradović posle utakmice.

- Verovatno je ovo najgore prvo poluvreme - dodao je Obradović.

Na pitanje, da li ima objašnjenje zašto su njegovi igrači uglavnom radili ono što nisu trebali, Obradović je rekao.

- Baš lepo pitanje, samo što ja nemam odgovor na to pitanje.

Da li je Gilespi iznenadio Obradovića...

- Gilespi je profitirao na tome što igra sa igračima koji poznaju košarku, isključiva zasluga spoljnih igrača Teodosića, Nedovića, Jaga, Hange, tako da s njim ovo nema veze.

Na pitanje da li je atmosfera uticala na njega i njegov tim, Obradović je odgovorio.

- Na mene sigurno nije imalo nikakvog uticaja. Ne zanima me nešto previše atmosfera, niti se bavim time. Navijači bodre i vole svoj klub i to je za poštovanje. Da li su uticali na svoje igrače, to je pitanje. Možda ima veze.

