"JE LI SRAMOTA TO ŠTO BRANKO LAZIĆ RADI?" Vlade Đurović bez dlake na jeziku o VEČITOM DERBIJU: Odjednom je sad Gilespi postao čudo

Poznati srpski košarkaški trener i stručni konsultant na "TV Arena sport", Vlade Đurović, u svom stilu, otvoreno i bez uvijanja, govorio je o evroligaškom večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana.

Crvena zvezda je pred svojim navijačima rutinski savladala Partizan u 19. kolu Evrolige (88:72) i tako se revanširala ljutom rivalu za poraz u prvom delu sezone.

Zvezda čitav meč kontrolisala dešavanja na terenu, veći deo utakmice imala je dvocifrenu prednost, koja je u nekim momentima iznosila 20+ poena i na kraju apsolutno zasluženo došla do ubedljive pobede.

Đurović je istakao da je Zvezda zasluženo slavila.

"Zvezda je dobila utakmicu u prvom poluvremenu, Partizan što je dobio dve četvrtine posle minimalno nije ništa značilo. Bila bi još veća razlika da je Zvezda malo bolje šutirala slobodna bacanja (15/22), a Partizan nije promašio nijedno i to je jedini segment u kojem je Partizan bio bolji (12/12). U svemu drugom je Zvezda bila bolje i zasluženo je pobedila i nema šta da se priča", izjavio je on.

Đurović je prokomentarisao i sjajnu partiju novog centra crveno-belih Fredija Gilespija, koji je bio "iks faktor" na ovom meču.

"Odjedanput, Gilespi je sad postao čudo, i za mene, to moram da priznam, jer sam mu video mehaniku šuta. On će i slobodna bacanja vrlo teško ubacivati. U igri 'jedan na jedan' će vrlo teško izvoditi neke stvari kao Bolomboj. Dao je 14 poena, od čega sedam zicera, od čega su mu sve pronalazili bekovi, najviše Teodosić, a njegovo je bilo samo da spusti loptu i da zakuca. Videćemo kako će nastaviti. Ako ovako nastavi, pošto se vrlo brzo iz pika ubacuje unutra, a niko iz Partizana nije očekivao da će on dati bilo koji koš, Zvezda će onda imati još jednog igrača u rotaciji koji može mnogo da pomogne".

Osvrnuo se i na sjajnu partiju iskusnog plejmejkera Miloša Teodosića.

"Teo - sjajan, fenomenalan, u ovim godinama pokazao je kako igraju doktori ovu igru. Kao što igraju Jokić i Dončić, tako on igra na ovim terenima. Sve je pokazao što bi košarka trebalo da pokaže i tu nema nikakve dileme".

Jednog igrača Zvezde je posebno naglasio - kapitena Branka Lazića. "Moram da naglasim Lazića, drugu utakmicu zaredom pravi pet penala. Nema koševa, ali zašto samo on mora da napravi pet penala? Neki drugi igrači to ne bi trebalo da urade? Je l' to sramota, egoizam? 'Što ja da napravim pet penala, neka napravi neko drugi'. Ranije je izlazilo po četiri, pet igrača sa po pet penala, pa šta? Nekad su ekipe završavale utakmice sa po četiri i tri igrača. Kad se boriš, daj sve od sebe, neće to da smeta, kad je Zvezda počela da igra agresivnije, počela je i da pobeđuje", kaže Đurović.

Iskusni trener ističe da Zvezda iz naredne dve utakmice (Armani, Asvel) mora da donese bar jednu pobedu, dok je Partizanova situacija nešto mirnija.

"Partizan i dalje ima dve pobede više od Zvezde, u 11 ekipa je gde imaju najmanje 10 pobeda, igra se i večeras, ali Zvezda mora da dobija. Mora i Partizan, ali u njemu nema panike zbog poraza. Mislim da je Smit manje pokazao nego što vredi i da je dobro pojačanje. Mnogo je igrača koji su pokazali manje nego što vredi, isto je i sa Smitom, ali on je prvi put igrao derbi, tu atmosferu, takav dekor na utakmici..."

