NA POMOLU JE KOŠARKAŠKI SPEKTAKL - ORLOVI PROTIV DRIM TIMA! Selektor Pešić potvrdio: Srbija protiv Amerike pred start OI u Parizu!

Košarkaška reprezentacija Srbije pred Olimpijske igre u Parizu odigraće dve pripremne utakmice u Abu Dabiju - protiv Australije i Sjedinjenih Američkih Država!

Ovu sjajnu vest u razgovoru za "Mozzart sport" potvrdio je selektor naše reprezentacije Svetislav Pešić.

"Najverovatnije idemo na turnir u Abu Dabi, tamo ćemo igrati prvu utakmicu sa Australijom, a drugu sa SAD. Oni su nama poslali ponudu da se potpiše ugovor, uslovi koje smo tamo dobili su fantastični, sada Savez treba da to njima potvrdi. Najverovatnije idemo tamo", rekao je selektor.

Pre odlaska u Abu Dabi Orlove čeka i pripremna utakmica u Lionu sa Francuskom.

"Igramo sa Francuzima na oproštaju Tonija Parkera, to je 12. jula, pre nego što igramo u Abu Dabiju. U Abu Dabiju smo 15, 16. i 17. jula, a sa Francuzima igramo u Lionu. To je to, zasad", otkrio je Pešić.

Kurir sport/Mozzartsport