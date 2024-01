BUĐENJE! PANTER LUPIO ĆUŠKU ANĐUŠIĆU: Neobična scena pred put Partizana u Istanbul VIDEO

Košarkaše Partizana u 20. kolu Evrolige čeka izuzetno teško gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu.

Crno-beli su u paklenom ritmu, pošto su prošle nedelje odigrali tri utakmice, a sličan scenario ih očekuje i ove, kada se igra duplo kolo Evrolige.

No, bez obzira na sve, u taboru crno-belih vlada sjajna atmosfera. Na to ukazuje i neobična scena pred put u Istanbul. Igrači su na različite načine "ubijali dosadu" čekajući let, pa je tako Danilo Anđušić dremkom prekraćivao vreme.

Narodski rečeno, namestio se na zicer svojim saigračima. Kapiten ekipe Kevin Panter, uz pomoć Bruna Kabokla, koji je bio zadužen za snimanje, odlučio je da se našali sa Anđušićem. Prišao mu je i probudio ga ćuškom. Naravno, sve su kroz šalu ispratili.

Tim Željka Obradovića u utorak od 18.30 časova u hali "Ulker arena" igra meč 19. kola protiv Fenerbahčea. Crno-beli imaju učinak 10-9, dok je Fenerbahče nešto uspešniji sa 11-8.

Kurir sport

Bonus video:

00:49 Grobari, Partizan, Evroliga