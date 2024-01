OTVORIO MI LOBANJU, ŠIKLJA KRV IZ GLAVE, PRILAZI MI ON Otašević se prisetio susreta sa Brkićem i Šarunasom: Nisam mogao da spavam

Bivši košarkaš Nikola Otašević bio je gost poznatog podkasta "Jao Mile" u kome je ispričao niz zanimljivih anegdota iz karijere.

Između ostalog, prisetio se kada mu je, dok je igrao u mlađim kategorijama, legendarni košarkaš Partizana Haris Brkić uručio nagradu.

"Bila je to neka Mekdonalds liga, pa kao Ol star u Novom Sadu, bilo je to 1994, ja klinac. Uručio mi neku nagradu, nešto mi rekao kao: 'Bravo, mali'! A ja kao da je Bog sišao", priseća se Otašević i dodaje:

"Ne cene sada ovi mladi igrači te neke starije koji igraju protiv njih. Nemaju svest koliko su to veliki igrači".

foto: Screenshot

Nadovezujući se na tu temu, ispričao je još jednu zanimljivu priču:

"Sećam se jedne utakmice, igram za Budućnost na turniru u Vrnjačkoj Banji protiv Panatinaikosa. A PAO najjači ikada! Bio tu Šarunas Jasikevičius, Kalates tek počinjao, još imao i kosu", uz osmeh kaže Otašević, pa nastavlja:

"Pa Dijamantidis, Peković... Znaš kakva ekipa! Igrao i onaj Šermandini. Udari me laktom, otvori mi lobanju, ušivanje na licu mesta. Prišao mi Željko (Obradović), ali i Jasikevičius. Kao pita me: 'Mali, je l' si dobro'? Ma jesi li ti lud?! Znači, prišao mi Jasikevičius. On je za mene bio košarkaški idol, magija. I on mi prišao i pitao kako sam. Nisam mogao da spavam, bre. A imao sam tad 25-26 godina. Znaš koliko sam bio oduševljen. Čovek je sa klupe došao da vidi kako sam. Ide mi krv iz glave, ušivaju me, a on mi prišao", ni dan-danas sada 41-godišnji Užičanin ne krije oduševljenje zbog susreta sa košarkaškim idolom.

Otašević je tokom karijere igrao za veliki broj domaćih i regionalnih klubova, a najduže se zadržao u podgoričkoj Budućnosti, čiji je dres nosio od 2007. do 2011.