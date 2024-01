"ŠTA DA KAŽEM O ŽELJKU?" Trener Makabija sipao hvalospeve na račun Srbina: To je moj trener, to je šampion!

Trener Makabija Oded Kataš pred okršaj sa Partizanom u 21. kolu Evrolige govorio je o izazovu koji očekuje njegov tim, ali i svom odnosu sa trenerom crno-belih Željkom Obradovićem.

Podsetimo, Makabi je u prvom kolu Evrolige ubedljivo savladao Partizan pred svojim navijačima 96:81.

"Mnogo toga se promenilo od tog prvog meča. Partizan ima neke nove igrače, ali ono što je i dalje isto je kvalitet. Posebno kada je u pitanju šut. Moraćemo posebno da se pripremimo za činjenicu da Partizan može da ima pet igrača koji šutiraju sa distance. Očekujem da naša odbrana od šuta bude ključ pobede", kaže Kataš za Mozzart sport.

Kataš je bio Obradovićev igrač u periodu kada je srpski stručnjak sa klupe predvodio grčki Panatinaikos.

"Šta da kažem o Željku? To je moj trener. To je šampion. Bilo je fantastsično iskustvo kada sam igrao za njega u Panathinaikosu, bilo je i teških momenata, ali je to zaista na kraju bilo divno iskustvo. Naravno, njemu nisu potrebne moje pohvale, ali za mene on je veliki trener, svaki put kada ga sretnem mi je drago. Ispričamo se. Velika je čast što sada imam priliku da se nadmećem protiv njega, ali ono što želim da istaknem da je za mene Obradović sjajna osoba, pa tek onda sjajan trener", ističe trener Makabija.

Meč Partizan - Makabi na programu je večeras od 20.30 časova.

Kurir sport/J.M.

00:49 Grobari, Partizan, Evroliga