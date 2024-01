(UŽIVO) PARTIZAN - MAKABI: Spektakl u Areni! Jedno iznenađenje Obradovića u timu, bez očekivanog beka, NEMA NI VUKČEVIĆA

Uživo: Partizan - Makabi (20.30)

19.45 - Danilo Anđušić nije u timu Partizana za večerašnji meč, što je pomalo i iznenađenje. Takođe, ni Tristan Vukčević nije u 12.

"Ponos Izraela" je veoma opasan rival, ali uz podršku navijača crno-beli večeras jurišaju na novu pobedu

Partizan je u Istanbulu sjajno odigrao ulogu doktora Džekila i mistera Hajda, a mnogi navijači crno-belih su sa razočaranjem gledali kako se igra ekipe koju zdušno podržavaju raspala u drugom poluvremenu.

Četa Željka Obradovića uspela je gotovo nemoguće, da pređe put od "plus 17" do "minus 15", tj. da za tih 29 minuta dozvoli rivalu da napravi razliku od čak 32 poena. Nema pouzdanih podataka, ali to je verovatno rekord Evrolige.

Vremena za ozbiljniji trening praktično nema, Partizan u hodu mora da se sabere, jer večeras dočekuju opasni Makabi, koji je u sredu uveče u dvorani "Aleksandar Nikolić" razbio Virtus, ekipu iz vrha tabele. "Ponos Izraela" je najprijatnije iznenađenje s obzirom na to da svaku utakmicu kao domaćin igra pred praznim tribinama u Beogradu, a trenutno je u gornjem delu tabele i po svemu sudeći plasiraće se u plej-of.

Crno-beli i ne smeju da pomišljaju na kiks na domaćem terenu jer bi ušli u veliki problem što se tiče druge faze takmičenja. Obradovićev tim je u evidentnoj krizi, u poslednjih pet evroligaških mečeva ostvarena je samo jedna pobeda, i to nad Asvelom, a porazi su stigli od Fenerbahčea, Crvene zvezde, Virtusa i Reala.

Partizan trenutno ima skor 10-10, olakšavajuća okolnost je što se više ekipa nalazi u rasponu od dve pobede, a tek smo na polovini regularnog toka Evrolige, pa vremena za popravljanje pozicije ima. Međutim, svaki poraz kod kuće može da bude koban.

Što se tiče večerašnjeg rivala, najveća opasnost preti od Vejda Boldvina, koji igra u odličnoj formi, sjajno ga prate plejmejker Lorenco Braun i centar Džoš Nibo.

Interesantno je da je Partizan jedini tim koji je odigrao meč protiv Makabija u Tel Avivu, a zbog sukoba u Pojasu Gaze, izraelski tim više nije bio domaćin u svojoj dvorani, već su se preselili u Beograd. Veliki adut domaćih svakako je pakao Štark arene.

