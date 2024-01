KAKAV JE ON CAR! BOBI JE POSTAO APSOLUTNI HIT NA INTERNETU! Seo na dečiji motor, pa ga provozao po hali - DA, DOBRO STE PROČITALI!

Već svi dobro znaju kakvu energiju poseduje srpski košarkaš Boban Marjanović zbog čega ga apsolutno svi obožavaju u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu!

Godinama unazad Marjanović širi pozitivnu energiju, pa nema ko ne voli da se druži sa njim.

Često svojim simpatičnim "ispadima" privlači pažnju na sebe, a posebno je interesantan način na koji dolazi u halu. Iako je visok 2,24, to ga ne sprečava da sedne na "dečiji" motor i provoza ga, dok se tom prilikom i ludo zabavlja.

O Bobanu je u čistom superlativu govorio i Tobajas Heris.

- Kada smo poslednji put igrali jedan protiv drugog, Boban je postigao koš, a ja sam aplaudirao jer je to momak kojeg volim da vidim kako dobro igra. To je naša dinamika. To je košarka i to je život. Stalno govorim ljudima: ‘On je najbolji čovek kojeg ćete ikada sresti’. Ta vrsta hemije se proširila i na naše reklame. Jedna od najboljih stvari tih kampanja je autentičnost. Naša energija je stvarna kada smo na snimanju- rekao je Heris.

Kurir sport

Bonus video:

00:12 Boban Marjanović na zagrevanju u Letoniji