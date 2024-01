UŽIVO! CIBONA - PARTIZAN: Crno-beli očajno startovali! Jaramaz uz zvuk sirene pogodio trojku

CIBONA - PARTIZAN 25:20 (25:20)

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

10. minut - Panter smanjuje na 23:17. Mustapić je fauliran, pogodio je oba bacanja - 25:17. Jaramaz uz zvuk sirene pogađa trojku - 25:20.

9. minut - Panter posle solo prodora smanjuje na 23:15.

8. minut - Smit krade loptu i polaže za 21:13. Vuković je precizan za 23:13.

7. minut - Mustapić postiže novu trojku - 21:9. Vukčević zakucava - 21:11.

6. minut - Radovčić pogađa svoj sedmi poen - 18:9.

5. minut - Ledej postiže prvu trojku za Partizan - 13:9. Radovčić vraća trojku - 16:9.

4. minut - Trojka Buljana za 11:4 i tajm-aut za Obradovića. Kaboklo smanjuje na 11:6. Aranitović je fauliran pri šutu. Pogodio je oba slobodna bacanja - 13:6.

3. minut - Bošnjak za 6:2. Kaboklo smanjuje na 6:4. Aranitović je precizan - 8:4.

2. minut - Trifunović postiže prve poene za Partizan - 4:2.

1. minut - Buljan postiže prve poene na meču - 2:0. Radovčić u kontri pogađa za 4:0.

CIBONA - PARTIZAN Sudije: Matej Boltauzer, Miloš Koljenšić, Edo Javor CIBONA: Vuković, Radovčić, Perasović, Mustapić, Proleta, Majcunić, Aranitović, Ferderber, Buljan, Katanović, Kujundžić, Bošnjak. Trener: Dino Repeša. PARTIZAN: Smit, Vukčević, Ledej, Koprivica, Panter, Smailagić, Jaramaz, Trifunović, Anđušić, Ponjitka, Kaminski, Kaboklo. Trener: Željko Obradović.

Košarkaši Partizana od 18 časova u utakmici 16. kola ABA lige gostuju Ciboni.

Za "balkanski klasik" vlada veliko interesovanje, a najbolji pokazatelj je to da je "Draženov dom" rasprodat prvi put posle dužeg vremena.

Cibona je uoči ovog meča napravila sjajnu uvertiru pošto je pozvala crno-bele na zajedničku konferenciju za medije.

Trener beogradskog Partizana Željko Obradović, koji je odlučio da odmori Džejmsa Nanelija i Pi Džej Doužera, rekao je u najavi ovog meča:

"Pre svega želim da se zahvalim Ciboni na pozivu da učestvujemo na konferenciji, uvek ćemo se rado odazvati nečemu što služi promociji lige i košarkaške igre. Dolazimo posle dva dupla kola u Evroligi, napori su veliki, ali bez obzira na to, naravno da dolazimo sa ambicijom da igramo dobru utakmicu. Nadamo se da će konferencija pomoći da bude što više publike i da Cibona ima podršku navijača kakvu je ranije imala. Mi smo u ritmu igranja, sa dobrom motivacijom smo došli u Zagreb. Drago mi je da ljudi osim tih rezultata koje sam imao kao trener, znaju malo više o meni, kako sam se ponašao i kako sam uvek bio korektan, prema svima. To je suština tog odnosa. Neću odustati od toga jer ni jedan rezultat nije važniji od tih nekih ideala koje ja imam kao čovek. To su sve gradovi i klubovi koji imaju veliku tradiciju, od Splita, Zadra do Cibone. Sve se zna, ti klubovi zaslužuju respekt i drago mi je da dođem u te gradove gde imam dosta prijatelja", rekao je Obradović i poželeo Ciboni što brži povratak na stare staze.

Kapiten Cibone Krešimir Radovčić u najavi utakmice je istakao.

"Posle dugo vremena dvorana će biti puna, to veseli i nas kao i protivnika koji je na to i navikao. Po meni, ekipa Partizana se bori za titulu u Evroligi i čeka nas teška utakmica, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadamo se jednoj lepoj i zanimljivoj utakmici".

Uz utakmicu manje, Partizan je trenutno četvrti na tabeli sa učinkom 11-4.

Cibona je 11. sa šest pobeda u 15 utakmica.

