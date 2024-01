MICIĆ I POKUŠEVSKI DOBILI PRILIKU! Oklahoma DEKLASIRALA Sparse, skroman učinak srpskih košarkaša! (VIDEO)

Košarkaši Oklahome pobedili su San Antonio sa 140:114 i tako zabeležili četvrtu uzastopnu pobedu.

Oklahoma je rutinski stigla do trijumfa. Tanderi su od prvog do poslednjeg minuta kontrolisali dešavanja na terenu. Rano su stekli dvocifrenu prednost i do kraja meča pobednik se nije dovodio u pitanje

Šej Gildžes-Aleksander predvodio je ekipu sa 32 poena i 10 asistencija, a Čet Holgrem dodao je 17 poena, devet skokova i četiri asistencije.

Šansu na ovom meču dobili su i srpski košarkaši Vasilije Micić i Aleksej Pokuševski. Vasa je za nepunih 14 minuta postigao dva poena uz tri asistencije, ukradenu loptu i skok, dok je Pokuševski za nepunih pet minuta imao dva poena i skok.

U timu San Antonija Viktor Vembanjama postigao je 24 poena uz 12 skokova, a Devin Vesel imao je 21 poen i sedam asistencija.

Oklahoma se nalazi na prvom mestu Zapadne konferencije NBA lige sa 31 pobedom i 13 poraza, dok je ekipa San Antonija poslednja sa skorom 8-36.

Kurir sport/J.M/Beta

