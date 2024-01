"POGODILO ME KAO PORAZ ĐOKOVIĆA" Vlade Đurović RAZOČARAN u Zvezdu: Gledam Davidovca i setim se Bjelice! Jago nikoga ne razigrava!

U svom prepoznatljivom stilu, otvoreno i bez uvijanja, poznati košarkaški stručnjak Vlade Đurović prokomentarisao je bolan poraz Crvene zvezde u Berlinu i izeneo svoja očekivanja pred večiti derbi u ABA ligi.

Zvezda je u četvrtak doživela poraz od Albe (89:80) i tako šanse za plasman u plej-in Evrolige svela u domen teorije.

Đurović je u razgovoru za "Arenu sport" žestoko iskritikovao crveno-bele zbog očajnog nastupa u Berlinu.

"Razočarao sam se koliko i što je Đoković izgubio, to me je tako pogodilo... Meni je stvarno neverovatno da je Zvezda odigrala toliko slabo, bez obzira što nisu igrali Teodosić i Topić. Bili su lošiji u slobodnim bacanjima, skokovima, pa nikad nisam video da neko timski šutira ispod 50 odsto za dva, pa Davidovac 0/4 za toliko vremena na parketu. Igrao je mnogo za to što je odigrao. Rekao sam već ranije da je tanak za četvorku, pa se setim da je Bjelica bio tu, pomogao bi sigurno", kazao je Vlade Đurović i nastavio:

"Luka Mitrović je baš u krizi od povrede... Onda, Gedraitis je bio najbolji strelac, a šutirao 5/14, pa Gilespi ni skok, ni blokada, dao je 14 poena protiv Partizana i odmah sam rekao da će teško do ponoviti. Jago je bio najbolji, dobar je igrač, ali nije kreator i nikog ne razigrava. Završi se meč sa dve asistencije, ali je njegov učinak veći nego Smart i Hanga", kazao je Đurović i rekao da nije fer da kritikuje bekove, kada je pet visokih igrača ukupno dalo 15 poena.

foto: Starspor

"Energetski je loše to izgledalo, bilo je odmora, vremena da se naprave treninzi... Ima još 11 utakmica do kraja, od toga sedam kod kuće, pa sve da dobije - vrlo je teško i ja mislim da je sa ovim porazom prošla velika šansa. Videćemo kako će ići dalje", pesimističkim tonom je dodao trener.

Ipak, kada je reč o večitom derbiju sa Partizanom, koji je na programu večeras od 19 časova, Đurović daje blagu prednost crveno-belima.

"Ovo je utakmica svih utakmica, za šta god da igraju, pa nek je i trening - opet su to Zvezda i Partizan. Partizan ima jednu šansu da je dobije kao gost i da potom Zvezda izgubi od Budućnosti i bili bi prvi, ali to su dva teška uslova da bi bili prvi na kraju. Prvo Zvezda dakle treba da izgubi pred svojom publikom, a onda igra protiv Budućnosti u gostima, kada će verovatno imati Topića. I sada da igra Topić protiv Partizana, sve bi bilo drugačije. Kada je tu, svi su na svom mestu, a kada je Jago - on im ništa ne priča i pravi se samo pik - dok je mali pravi, prenese loptu, igra prosto, a to je vrhunac košarke. Mislim da kao i uvek kada se igra na parketu Zvezde, oni su favorit. Bez obzira na poraz Zvezde protiv Albe, to ne igra ulogu. Zato je Zvezda blagi favorit 51-49", naglasio je on.

Kurir sport/J.M./Mondo

