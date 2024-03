DOMINACIJA! LARKIN OBORIO NEVEROVATAN REKORD! Košarkaš Efesa MVP 28. kola Evrolige - 17. put u karijeri!

Košarkaš Efesa Šejn Larkin proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 28. kola Evrolige.

Larkin je vodio Efes do važne pobede protiv minhenskog Bajerna sa 109:86 i tako stigao do 17. priznanja za igrača kola u Evroligi čime je postao novi rekorder. On je na ovom meču upisao 28 poena, četiri asistencije i tri skoka, što mu je donelo indeks korisnosti 33.

Drugi po učinku sa 28 indeksnih poena je košarkaš Žalgirisa Kinan Evans koji je u porazu svog tima od Makabija (83:76) zabeležio 18 poena i po četiri skoka i asistencije.

Iza njega, sa indeksom 27, sledi Šavon Šilds iz Milana koji je u pobedi protiv Partizana (85:83) ubacio 19 poena, uz šest asistencija, tri skoka i dve ukradene lopte.

Košarkaš Fenerbahčea Najdžel Hejs-Dejvis je sakupio 26 indeksnih poena u pobedi protiv Real Madrida (89:79) upisao 17 poena, 12 skokova i dve asistencije.

Listu najboljih u ovoj rundi takmičenja sa indeksom 25 zaokružuju Jan Veseli iz Barselone, Vil Klajburn iz Efesa, Nando de Kolo iz Asvela, Kodi Miler Mekintajer iz Baskonije, kao i igrači Panatinaikosa Matijas Lesor i Džerijan Grant.

Kurir sport