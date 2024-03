UF, REČI ČUVENOG HRVATA BAŠ BOLE! Dario Šarić se prisetio Dekija - i on je objasnio zbog čega je Milojević bio LJUDSKA VELIČINA!

Dejan Milojević ostavio je veliki trag gde god da se pojavio.

Tako je bilo i u Golden Stejtu gde mu odaju počast iz dana u dan. Nose majice sa natpisom "Brate" i njegovim inicijalima, na samom terenu piše "DM" u srcu. Ne zaboravljaju ni igrači Dekija koji je preminuo.

Među njima je i Dario Šarić koji sa velikim poštovanjem priča o Srbinu.

"Deki je imao jednostavno svoj princpi rada, kao igrač samo treba da pratiš ono što ti govori, vežbe koje ti zadaje, to se vrati na terenu. Sa moje lične strane, mnogo mi je pomagao. Ne tako nedavno je ostavio košarku, još je razmišljao kao igrač na terenu. Neke te cake, bio je pravi trener koji je mogao da se stavi i u ulogu trenera i igrača. Retki su takvi treneri. Baš mi je bila čast da radim sa njim, mnogo sam napredovao sa njim. Naučio me je mnogo trikova. Bio je jako pametan igrač, fizički nije bio toliko mnogo jači u igri, ali je imao te 'fore'. Bilo je blago raditi sa njima, psihološki me dobro držao, visoko i dobro konstantno. Znao je kako da priča sa mnom. Da li je sa prijateljske, trenerske strane, znao je kako da mi priđe. Da mi da neki savet, da mi objasni šta pogrešno radim. Baš mi je puno pomogao", rekao je Šarić Ivanu Miniću koji je bio u poseti Golden Stejtu.

foto: Profimedia

Znao je Dejan dobro šta radi sa košarkašima.

"Moraš da dobiješ igrača, da ti veruje. Kad smo se prvo čuli ono leto, imao je svoju ideju, ja svoju. Kroz neko vreme i treninge, saradnju, jednostavno vidiš da je veliki čovek, da zna sa ljudima i da je pametan. Mnogo mi je pomogao i igrao sam možda jednu od najboljih partija u poslednje vreme. Uživao sam na terenu. Uvek me je terao da šutiram, da se ne bojim. Nešto kao stariji brat. Znao je šta mogu, šta ne mogu."

Nije srpskom treneru bilo bitno koje prezime stoji na dresu, prema svima se isto ophodio.

"Čuli smo se nekoliko puta tog leta, povezani smo i porodicama. Ostali smo svi tu. Baš šteta, veliki gubitak za košarkaški svet, za Golden Stejt, igrače. Nije se libio da nekome kaže ono što misli, bilo da je to Stef Kari ili 15. igrač na klupi. Imao je isti pristup sa svakim. Veliki čovek i veliki trener, bez nekog dodavanja. Ima trenera koji taktički znaju, koji su iskusni, on zna cake koji taktički treneri, obrazovani, ne znaju kako da dobiju nešto od igrača i da ga nauče", zaključio je Šarić.

Kurir sport / Mondo