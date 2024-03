PUKLA MI RUKA, TRESE MI SE CELA, A ON ME GURA NA TEREN! Miličić udario po legendarnom treneru: Bio sam u iskušenju da ga ISKIDAM!

Darko Miličić gostovao je u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića gde je govorio o brojnim zanimljivim temama, a jedna od njih bio je i sukob sa čuvenim trenerom Lerijem Braunom.

Miličić je Brauna spomenuo kada je dobio zadatak da izdvoji najveću grešku u svojoj karijeri.

foto: Printscreen

- Bilo ih je dosta. Sad kad bih vratio, ne bih mogao da odaberem. Na primer ono finale, kad sam ušao minut,dva protiv Lejkersa, dobio udarac i polomio ruku na četiri, pet mesta. To leto je bio skup reprezentacije. Nebitno da li bih prošao ili ne, ali bi mi sigurno značile pripreme, pa i da ne odem. Leriju Braunu pokazujem, pukla mi ruka, trese mi se cela, a on me onako gurne – ćuti bre, šta kukaš, igraj. Ruka natekla, on me gurne sa obe ruke. Jao, u kolikom sam bio iskušenju da ga iskidam onako. Imao sam sa njim par situacija, gde me par puta gurnuo, a onda kao aj da radimo individualno. Bio je namazan - istakao je Miličić.

Kurir sport / Jao Mile podkast / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:16 Darko Miličić uživa na plaži