JABUSELE IZAŠAO GO PRED PRELEPU NOVINARKU! Ona ga pogledala, pa u neverici poručila: NE ŽELIM da znam šta ti se desilo! (VIDEO)

Real Madrid je pobedom nad Virtusom 89:74 uspeo da postane prvi tim koji je ove sezone stigao do mesta u plejofu Evrolige. Na pet kola do kraja "kraljevski klub" ima 23 pobeda, što je šest više od sedmoplasiranog Virtusa. A to je Geršon Jabusele burno proslavio!

Francuski košarkaš koga domaća publika pamti po ružnim scenama i nasilju u mečevima četvrfinala sa Partizanom prošle sezone na ovom meču je bio najbolji sa 15 poena, 7 skokova i jednom asistencijom, a kada se sve završilo šokirao je novinarku koja ga je intervjuisala.

Sportska novinarka Gaja Akoto našla se u čudu jer se Jabusele pred njom pojavio bez dresa Ogrnut zastavom Real Madrida došao je da priča za medije, što je ostavilo prelepu novinarku u čudu.

"Prvo čestitke na pobedi i tome što si MVP. Ne znam da li želim da znam gde ti je dres i šta de desilo. Ne znam, da li želiš da budeš viralan?", upitala je ona, a Jabusele je odgovori: "Neko mi ga je ukrao! Samo sam se osećao dobro, neki navijači su mi iskazali ljubav pa sam im uzvratio. Bio je ovo dobar dan za nas!"

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Θέλεις να γίνεις viral προφανώς ε;" pic.twitter.com/B7o65Yj1NQ — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) March 15, 2024

Do kraja Evrolige ipak ima Real motivaciju jer žele da sačuvaju prvo mesto na tabeli koje trenutno drže. Barselona je druga sa 20 pobeda i juri svog najvećeg rivala.

Kurir sport / Mondo, N. L

