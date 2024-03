PLANETA BRUJI O SPEKTAKULARNOM KOŠU IRVINGA! Mnogi misle da je bio NEREGULARAN, a evo šta kaže Jokić: Malo sam iznenađen, malo ne

Košarkaši Dalasa savladali su Denver čudesnim pogotkom Kajrija Irvinga u poslednjoj sekundi utakmice - 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 26:23).

Dalas je imao dve sekunde za poslednji napad, Irving je dobio loptu i levom rukom preko Nikole Jokića pogodio za pobedu.

On je utakmicu završio sa 24 poena, devet asistencija, sedam skokova i tri ukradene lopte, ali izgleda da je poslednji Irvingov pogodak baš sporan.

Naime, pojavili su se snimci koji su prethodili košu sjajnog beka Dalasa. Po svemu sudeći, Irving je gazio aut liniju pre tih poena.

O ludom pogotku Kajrija Irvinga govorio je Nikola Jokić.

- Ako neko može tako da šutne, to je definitivno on. Malo sam iznenađen, malo ne. Ipak je on neko ko je u stanju tako da šutira - rekao je Jokić nakon meča.

Srpski košarkaš ističe da je uradio sve što je mogao, ali nije mogao da zaustavi Irvinga.

- Bila je to ista akcija kao jedna od prethodnih, nastavak je takav da Kajri obično u poziciji da gađa iz ugla. Aron Gordon i ja zamenili smo pozicije i Kajri je gađao stvarno težak šut. Bio sam tu, pokušao sam da ga zaustavim - dodao je Jokić.

