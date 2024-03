ĆUS MATEO SUMIRAO UTISKE IZ ARENE: To je kao kada se pokrijete ćebetom, pa želite da se pokrijete celi, ali vam ostanu stopala...

Košarkaši Partizana su u Beogradu, u 31. kolu Evrolige, izgubili od Reala sa 88:76 (13:13, 20:18, 33:23, 22:22) i moraće da dobiju poslednje tri utakmice u ligaškom delu takmičenja da bi izborili učešće u doigravanju za plej of.

Do pred kraj treće četvrtine izgledalo je da će to biti neizvesna utakmica do kraja, a onda je usledio neverovatan pad u igri crno-belih, koji su posle vođstva od 54:52 dozvolili šampionu Evrope da za nešto više od tri minuta naprave seriju od 16:0, čime je pobednik bio odlučen.

"Bila je teška utakmica, jer smo znali da Partizan želi da ode u plej-of. Borili smo se do kraja. Bili smo dosledni, prelomili smo utakmicu zbog neverovatnog Marija. Ceo tim je uradio veliki posao, njihovi napori su bili timski. I to me čini ponosnim", rekao je Mateo.

foto: Starsport©

Potom je Mateo izneo zanimljivo poređenje kada je upitan da li je svesno zatvarao Kevina Pantera, a puštao visoke igrače Partizana da šutiraju trojke.

"To je kao kada se pokrijete ćebetom, pa želite da se pokrijete celi, ali vam ostanu stopala. Kada pokrijete stopala, onda vam je lice otkriveno. Morate da odlučite šta će te da zaštitite. Danas smo odlučili da to uradimo ovako. Preuzeli smo rizik da visoki igrači šutiraju za tri, a Kaminski i Kaboklo su pogađali za tri. Mogli su i oni da prelome tada. Ali, do kraja smo verovali svojoj odluci i na kraju smo mi uspeli da prelomimo. Nekada morate da menjate plan, ali danas je bilo dobro za nas", rekao je Mateo.

U poslednja tri kola Partizan dočekuje Olimpijakos, gostuje Albi i na kraju će u Beogradu igrati protiv Valensije.

(Kurir sport)

00:23 Jabusele i Musa skandiranje