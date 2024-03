OGNJEN DOBRIĆ PRVI PUT GOSTUJE ZVEZDI: Dugogodišnji ljubimac Delija u borbi sa EMOCIJAMA u Areni!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuje Virtus u utakmici 31. kola Evrolige.

Dugodišnji igrać crveno-belih Ognjen Dobrić posle sedam godina napustio je klub i pojačao italijanskog velikana.

"Prvi put ću igrati protiv Crvene zvezde na njihovom terenu. Igrali smo već u Bolonji i to je zaista bilo čudno, a mogu tek da zamislim kako će biti ovde u Areni pred Delijama, tako da ne znam šta da kažem niti šta da očekujem. Mislim da će emocije baš biti pomešane", rekao je Dobrić za "KKCZ TV"..

foto: Dado Đilas

Sumirao je utiske prve sezone u Virtusu.

"Sezonu do sada bih okarakterisao kao dosta turbulentnu, sa dosta oscilacija. Imali smo fenomenalan prvi deo sezone, bili smo prvi na tabeli i sve je išlo kako treba. U ovom delu sezone smo doživeli pad. Ne igramo kako smo mislili da ćemo igrati i na način na koji smo to radili u prvom delu sezone, tako da ne mogu da kažem da sam zadovoljan ovim delom naše sezone. Tu je bila i povreda, kao i dug oporavak od iste, nije to sve išlo kako treba, jedva sam se vratio na treninge i utakmice. Rekao bih da je za nas ovaj deo sezone bio promenljiv, nestabilna i čudan. Sada sledi borba za trofeje i za Top8, mislim da ekipa ima kvalitet za sve to, ali sve je do nas", objasnio je Dobrić.

Kurir sport