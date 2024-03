ZVEZDA IGRA ZA PRVO MESTO! Sferopulos: Težak meč, protiv talentovanog tima!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Megu u utakmici 24. kola ABA lige.

Zvezda bi eventualnom pobedom teoretski obezbedila prvo mesto pred plej - of .

Svestan toga je i trener crveno- belih Janis Sferopulos.

„Očekuje nas utakmica protiv vrlo mladog i talentovaog tima koji svoje mečeve igra sa puno entuzijazma i energije. Mi želimo da nametnemo naš ritam i da igramo utakmicu na naš način, ne dajući rivalu previše prilika koje želi. Ono što uvek ponovim, moramo da budemo skoncentrisani, fokusirani i da se držimo našeg plana igre svih 40 minuta kao u prethodnim mečevima“, rekao je trener Janis Sferopulos za klupski sajt.

foto: Starsport

Košarkaš Beograđana Dalibor Ilić svestan je važnosti ovog duela.

"Pred nama je jako važna utakmica koja nam u slučaju povoljnog ishoda daje prednost domaćeg terena u doigravanju. Medjutim, put do pobede neće biti lak, znamo dobro tim Mege, igraju dobro, imaju mnogo talenta i želje za dokazivanjem, imaju kvalitet, moraćemo da odigramo čvrsto, pametno, i da se držimo dogovora iz svlačionice. U dobrom smo ritmu i pored svih problema sa povredama, i želimo da nastavimo sa pobedama. Pozivam naše navijače da dođu, pruže nam podršku i pomognu da dođemo do važne pobede“, izjavio je on.

