"ATAMAN ME SLUŠA I KAŽE MI - VLADO, ZABOLE ME!" Šokantno prisećanje bivšeg reprezentativca Srbije o kontroverznom turskom treneru

Vladimir Micov otkrio je simpatičnu anegdotu sa Erginom Atamanom, njegovim bivšim trenerom.

Bivši reprezentativac Srbije ispričao je pre skoro dve godine kako je turski trener, u to vreme dvostruki uzastopni prvak Evrope sa Efesom, potpuno drugačiji sa svojim igračima na treninzima.

Preciznije, treninzi uopšte ne zanimaju Atamana i samo se "preplanuo" pojavi posle priprema, ali nije mogao ni da pretpostavi da će njegove reči odjeknuti širom Evrope i možda tako čak i iznervirati turskog trenera.

Sada je gostujući na televiziji "Arena Sport", Micov ispričao da Atamana uopšte nije zanimalo šta je Micov ispričao i da nema ništa protiv njegove izjave:

"Kada sam gostovao kod Mileta Ilića pričao sam tada o treninzima kod Atamana, da ga ne zanimaju, kada samo pomoćnik vodi, a Ataman se vrati preplanuo sa mora. Ja sam mu tad rekao i da je najbolji turski trener svih vremena. Zovu me posle Turci i pitaju šta sam to izjavio, a ja nemam društvene mreže, ne znam šta se desilo. Nazovem ja Atamana, reko jesi čuo šta sam rekao, kaže nisam čuo. Ja mu ispričam to, ali i da sam rekao da ga poštujem, da smo sarađivali fenomenalno.... Sluša me i kaže: Vlado... Zabole me!", nasmejao se Micov i rekao da pretpostavljam da je sad "buknula" Atamanova omiljena letnja destinacija:

"Kaže mi da pretpostavlja da sad većina tih trenera uplaćuje te Češme gde on ide".

foto: Starsport

A, šta je to Micov tačno ispričao o Atamanu zbog čega se plašio da će Turčin burno reagovati?

"Bukvalno igramo utakmicu recimo u subotu, njega nema nedelja, ponedeljak, utorak i sredu se tek pojavljuje na treningu, sve vodi pomoćnik. Čovek je na telefonu, ono porukice, pošto voli tako sa navijačima da se svađa. Tu sedi, dođe samo na kraju treninga, pozdravi se, sutradan imaš evroligašku utakmicu, on vodi utakmicu i opet ga nema, jer ode do mora, voli Češme do dole da siđe. Ponekad ostane ili do subote kao da se ne cima dan-dva. Vodi utakmicu i opet ga nema. Tako skoro cele godine, njega nema, samo pomoćnik", prepričao je Micov "akciju" sa Atamanom u Galatasaraju.

Nakon toga je napravio čudo u Efesu, a letos je preuzeo Panatinaikos u kome je odmah krenuo da pravi drim-tim. Nije sve krenulo po planu, ali sada je PAO sve ozbiljniji:

"Kako je krenuo PAO... Sarađivao sam sa njim, voli on pompezno, intervjui, mediji, pa to kao drim-tim. Teško je da dovedeš toliko igrača i sastaviš sve, potrebne su ti dve-tri lopte, ali ozbiljno su se podigli. Pročitao sam neki dan da je Nan rekao da je najbolji igrač u Evroligi, a druže juče si došao... Pogodio ga je Ataman, znam da se trener ne bavi time, ima ko će da pogleda. Nije znao za veliku većinu igrača koji dođu kod njega", dodao je Micov.

Kurir sport/Mondo

Bonus video:

00:17 Ataman pravi haos