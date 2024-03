OPŠTE RASULO! JOŠ TROJICA SRPSKIH KOŠARKAŠA SUSPENDOVANI ZBOG NAMEŠTANJA: Šta se ovo dešava?! Pljušte brutalne kazne

Opšti haos se nastavlja!

Nove kazne za košarkaše zbog nameštanja mečeva. Posle Stefana Šajina i Marka Radonjića na spisku "nameštača" našli su se i još trojica naših košarkaša.

Zbog nekih veza sa klađenjem ceh su platili - Aleksandar Ilikić, Ljubomir Čampara i Nikola Pavlović.

foto: Printscreen

Podsećamo, Šajin (prošle godine) i Radonjić (od danas) su doživotno izbačeni iz košarke.

Čampari je kazna aktivna do avgusta 2025, Ilkiću do juna 2028, dok je Pavlović dobio kaznu čak do jula 2031. godine.

foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Ova kazna odnosi se na igračku karijeru, trenersku karijeru, bilo kakvu funkciju u košarkaškim klubovima u pomenutom periodu.

foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

