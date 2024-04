VASILIJE MICIĆ PUCA OD SAMOPOUZDANJA: "Došao sam DA SE DOKAŽEM u NBA ligi! Ovo je TEK POČETAK" (VIDEO)

Vasilije Micić je od prelaska iz redova Oklahoma Sitija u Šarlot doživeo procvat u najboljoj košarkaškoj ligi na svetu.

Prijala je Vasi selidba u Severnu Karolinu, ustalio se u startnoj postavi, prebacuje redovno dvocifrene učinke što se tiče poena i asistencija, a u emisiji posvećenoj novajlijama u NBA ligi, Micić je otvorio dušu i priznao da nije došao u NBA da bude samo puki posmatrač.

Počeo je razgovor od Srbije i objasnio svima u Americi šta košarka predstavlja u našoj zemlji.

- U mojoj zemlji, košarka je sport broj jedan. Poznati smo po svetu kao košarkaška zemlja. Tako mali imamo neverovatne rezultate. Primera radi, drugo mesto na Svetskom prvenstvu. Onima koji ne prate nije to toliko bitno, ali ljudima u Srbiji jeste. Neverovatan rezultat.

https://www.youtube.com/watch?v=QKibC5umb-Y

Osvrnuo se na ključ uspeha u nejgovoj dosadašnjoj karijeri.

- Mislio sam da je radna etika potrebna igračima svih pozicija. Pronašao sam prostor za sebe da mi pomogne dostizanju višeg nivoa. Lako je reći, ali ne i učiniti. Mislim da me to definiše kao igrača, sem mojih veština. Prošao sam timove sa različitim uspesima, ali motivacije nikad nije falilo. Suočio sam se sa povredama koje su me pomalo sputavale, ali tad radim još jače. To je nešto što je uvek u mojim rukama. Sve ostalo je u Božijim. Činim sve što je u mojoj moći i onda vidimo rezultate. Vuče me ta dnevna rutina.

O periodu igranja u Efesu.

- Najbolji deo moje karijere. Pre svega zbog generalnog osećaja tokom pet godina. Otišao sam tamo sa idejom na godinu dana, ali to što sam ostao pokazuje koliko sve cenim. Titule su došle neočekivano. Nismo došli kao neko ko zna da će pobediti, već kao potpuno nova grupa momaka spremna da se takmiči. Prvo smo bili drugoplasirani, zatim smo bili daleko najbolji, ali je kovid prekinuo sezonu. Zatim dve titule zaredom. Ljudima u SAD nije toliko poznato, ali meni kao Evropljaninu je zaista bio sa. Svega se sećam.

Utisci o NBA karijeri.

- Drago mi je da sam dobio priliku i da sam deo nečega. Čak i u lošem smislu, ali važno je to osetiti. Sad pokušavam da učim iz dobrog i lošeg. Dok god mogu da igram u NBA, biće odlično. Nisam došao samo da bih se pojavio. Sad kad sam dobio priliku, mogu da kažem da sam jako srećan što sam se odlučio za NBA prošlog leta - zaključio je Vasilije Micić.

