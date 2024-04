"ON I JOKIĆ SU NAJBOLJI DVOJAC U LIGI" Bogdanović "skinuo kapu" igračima Denvera posle poraza - evo koga je posebno istakao!

Košarkaši Denvera pobedili su Atlantu rezultatom 142:110 i preuzeli prvo mesto na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of NBA lige.

Aktuelne šampione predvodili su Kentavijus Koldvel-Poup sa 24 poena, Majkl Porter sa 20 i srpski centar Nikola Jokić sa 19 poena, 14 skokova i 11 asistencija, što je bio njegov 25. tripl-dabl u sezoni.

U ekipi Atlante najefikasniji je bio Klint Kapela sa 19 poena uz 12 skokova, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović i Deandre Hanter dodali su po 18 poena.

Nakon utakmice, Bogdan Bogdanović je rekao da presudan bio povratak Džamala Mareja.

"On je izvanredan igrač. On i Jokić su najbolji dvojac u ligi i teško ih je čuvati. Kada Jokić mora da pronađe igrača da poentira, ima Mareja i to je to", rekao je Bogdanović.

