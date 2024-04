TRISTAN VUKČEVIĆ NIKAD OŠTRIJE O PARTIZANU: "Bilo mi je MNOGO LOŠE, NIJE mi se SVIDELO"!

Bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević je postao standardni član prve petorke NBA tima Vašington Vizardsa za koji pruža odlične partije, a nakon odlaska iz Beograda krilni košarkaš je "proigrao"..

Tristan je proveo dve godine kao član crno-belih, ali nije bio zadovoljan minutažom, te je u sred sezone odlučio da ode u NBA ligu.

Vukčević je za španski Mundo Deportivo pričao zašto se odlučio na ovakav potez, a dao je izjavu koja se Grobarima nikako neće dopasti.

- Bila je to moja odluka, nije mi se svidelo u Partizanu. Proveo sam tamo dve veoma loše godine. Kada se ukazala prilika, rekao sam: "Baš me briga, platiću i to je to". Dogodilo se mnogo stvari, ne želim da ulazim previše u detalje. Ali, nisam mnogo igrao i zbog toga se nisam osećao prijatno - rekao je Vukčević.

Mladi košarkaš nije imao lepe reči za Patizan, ali jeste za dojučerašnjeg trenera Željka Obradovića.

foto: @starsport

- Mnogo mi je pomogao, uvek lepo govorim o njemu. Imao sam 18 godina kada sam došao i to što sam imao priliku da vidim košarku negde drugde mi je zaista pomoglo, mogu tako da kažem - rekao je Tristan.

Svoju sreću je pronašao u Vašingtonu.

- Tim, trener i ljudi iz Vašingtona mi mnogo pomažu. Dočekali su me raširenih ruku. Osećam se veoma dobro, imam slobodu da igram svoju igru i pokažem šta mogu - zaključio je Tristan Vukčević.

