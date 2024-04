PANTERU NE VERUJEM, A TEODOSIĆU JE DUŠA U NOSU Poznati srpski trener žestoko opleo po Partizanu i Zvezdi: VELIKE PARE SU POTROŠENE

Poznati srpski košarkaški stručnjak Vlade Đurović neuspeh beogradskih večitih rivala u Evroligi.

Partizan i Zvezda razočarali su ljubitelje košarke i navijače u Srbiji učinkom u najelitnijem evropskom takmičenju ove sezone.

Partizanu je u finišu regularnog dela ispustio mesto koje vodi u plej-in Evrolige i zauzeo je 11. poziciju, dok je Zvezda sezonu završila na poražavajućem 16. mestu na tabeli.

"U društvu u kom se krećem, mnogo razočaravajućih komentara sam čuo, i za Zvezdu, i za Partizan, više za Zvezdu" rekao je Đurović za TV Arena Sport i dodao:

"Zvezda je dobila 11, a izgubila 23 utakmice. Imala je fantastičnu posetu i podršku navijača. Uz takav huk sa tribina da toliko utakmica izgubiš kod kuće, stvarno je razočaravajuće. Ovaj poslednji rezultat je baš razočaravajući (Efes - Crvena zvezda 100:55). Nije to meč Real Madrid - Alba, da igra prvi protiv poslednjeg. Evo, Alba je igrala protiv Panatinaikosa, izgubila sa devet razlike. Nedopustivo je da izgubiš 45 razlike od ekipe koja se jedva plasirala na deseto mesto, baš razočaravajuće", dodao je srpski trener.

foto: Starsport

Partizan je do poslednjeg kola imao šansu za plej-in, ali ni crno-beli neće igrati u doigravanju:

"Slična je situacija sa navijačima Partizana. Najbolje navijače imaju, korektno suđenje i toliko poraza... Došao mi je prijatelj sa Kipra, veliki navijač Partizana. Došao je zbog Partizana da gleda meč sa Valensijom. To je ljubav neverovatna! Moramo da budemo razočarani, jer se nikad ovoliko nije pisalo o košarci. Baš je ovo jedan udarac za košarku! Velike pare su potrošene, a nije bilo rezultata", naglasio je Đurović.

foto: @starsport

Đurović smatra da ni Partizan ni Zvezda nemaju prave lidere svojim timovima.

''Pitaju me svi ljudi, koji je razlog. Jedan od razoga je što ni jedna, ni druga ekipa nema igrača odluke. U Monaku se zna da je to Džejms, u Baskoniji se zna da je to Hauard. Partizan nema. U Partizanu misle da je to Panter. Pa, nije Panter! Ja njemu ne verujem! Kad bih bio trener Partizana, ja ne bih rekao 'dajte loptu Panteru, pa neka on reši'. On će da rešava, ali koliko puta će da pogodi?", poručio je Đurović i dodao:

foto: Starsport©

"Zvezda ima Teodosića, ali u poslednjim sekundama meča njemu je duša u nosu. Da bi on rešavao, on ne bi trebalo da igra 35 minuta, već samo poslednjih pet. A ko drugi da rešava? Jago, Hanga, Gedraitis... Ili Tobi, kao ima strašan šut za tri poena, pa da on izađe i šutira? Kad gubiš utakmice u finišu, znači da nemaš igrača odluke. To je ono na prvu loptu što može da se kaže. Ispalo je da su naša očekivanja bila nerealna, jer smo napravili zvezde od nekih igrača. I u Zvezdi i u Partizanu ima igrača koji nisu nivo Evrolige, ali neću sad o imenima'', konstatovao je Đurović.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kurir sport/Mondo

