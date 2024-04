MOKA SLAVNIĆ ŽESTOKO UDARIO PO ACI PETROVIĆU! Intervju Kuriru UZBURKAO region: Ne peri se sada! Ceo svet zna Draženov i moj odnos

Intervju Zorana Moke Slavnića Kuriru dat u nedelju 14. aprila izazvao je ogromnu pažnju javnosti u Srbiji i Hrvatskoj.

foto: Nemanja Nikolić

Legendarni košarkaš i trener Zoran Moka Slavnić nije se našao na spisku zvanica za obeležavanje 60. rođendana Dražena Petrovića, koji će biti organizovan 5. septembra u Zagrebu.

Ovim povodom na mreži X oglasio se Aleksandar Petrović, Draženov brat i jedan od organizatora spektakla u Zagrebu. Posle intervjua u Kuriru stariji od braće Petrovića pokušao je da opravda ogroman propust i nepravdu prema Moki Slavniću.

- Iznimno mi je žao da je moj prijatelj i čovek koji je otkrio Dražena, izašao sa ovakvim intervjuom vezano za Draženovu utakmicu, jer je upravo on, zajedno sa Đurovićem, Tanjevićem, Halilovićem, Pinom, Pavličevićem, Lolom Sainzom jedan od naših najvažnjh VIP gostiju.

foto: Printskrin/X

Posle ove objave Kurir je kontaktirao Zorana Slavnića.

- Moj intervju Kuriru bio je veoma čitan u Hrvatskoj i Srbiji. Telefon mi se usijao u nedelju i tako je do danas. Da vam kažem istinu o naknadnoj pameti Ace Petrovića i tome što sada hoće da se opere. Imam njegove poruke u telefonu i čuvam ih. U 18.39 sati u ponedeljak došla mi je od Ace Petrovića poruka sledeće sadržine - Moj sin ti je poslao poruku da mu javiš svoj mejl, kako bi dobio zvaničan poziv. Odgovaram mu - Hvala, zakasnili ste. Ja se ne ljutim. Opušteno. Aca dalje piše - Ja sam opušten. Ali, treba mi tvoj mejl. Na kraju mu šaljem odgovor - priča Moka Slavnić za Kurir i nastavlja:

- Prirodno bi bilo, i normalno, da Aca kaže - izvini Moko! Zaboravio sam... Bilo šta... Pa, da to prihvatim. A, ne ovako. Zna se moj odnos sa Draženom. To svi znaju, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. Oni koji nisu znali, saznali su čitajući Kurir. Nema frke. Idemo dalje.

foto: Profimedia

Zoran Slavnić ne veruje u iskrenost Ace Petrovića.

- Šta je njega iznenadilo? Jesam li ja nekoga uvredio u tome što sam rekao? Što nije demantovao? Bila je ta konferencija, pomenuo je mnoge, mene nije. I samo sam odgovorio posle toga. Zato sam onako sarkastično i rekao da nikada nisam upoznao Dražena.

Aca Petrović u svom tvitu napisao je da računa na Mokin dolazak u Zagreb.

- Vidim sada da je nabrojao neke... Kakve veze imaju ti ljudi sa mnom? Ja sam imao oko da vidim koliko Dražen vredi. I sad treba da sam u istom košu sa ovima koje je Aca pobrojao. Nije baš tako. Pored intervjua koji je pročitao u Kuriru, sada mu s..u po glavi kod nas i u Hrvatskoj. Nema razloga da se posle svega pere. Kako sam zaboravljen u Draženovoj knjizi, tako sam zaboravljen i sada. Sve okej. Zato sam ekstremno srećan i zadovoljan, jer su se mnogi z....ali i ogrešili, a ja čist ko suza.

Imao je još štošta da Moka zameri Aci Petroviću.

- Šta je štos ovde? On je stvoren da pravi sr..a zbog svoje nadmenosti i prepotencije. A, šta će biti ako budem u publici? Ako me ljudi prepoznaju? A, ja ustanem i sve ih pozdravim. Da vam kažem. Sve ovo je minorno! Ovde, u celoj priči centralna figura treba da bude Dražen, a ne ko će doći na tu utakmicu.

foto: Nemanja Nikolić

I zna Zoran Slavnić šta sledi posle svega.

- Očekujem da se javi majka Biserka. I da Acu vadi iz njegovih sr..a. Kao i svaki put.

Otkrio je Moka i kako se Aca ponašao poslednji put kada su se videli.

- U Zagrebu na sahrani Mirka Novosela nije me puštao ni sekund. A, zašto, pitaćete se? Zato što sam bio sve vreme u kadru TV i objektiva. Zato me nije puštao. Uvek smo imali korektne odnose... I sada ovo... Kod mene nema bilo kakve ljutnje, takva me je klima zadovoljstva oblila, jer ceo svet zna Draženov i moj odnos. A neko to hoće da zaboravi, ili slaže... Jer mu to smeta iz nekog razloga.

foto: Dado Đilas

I za kraj, imao je Moka poruku za Acu Petrovića.

- Neće on mene posvađati sa ostalim Hrvatima. Posebno što je on Srbin, a ne Hrvat! Tako da napišete. Nemojte to da izostavite. Ako mu nije jasno ko je Moka Slavnić, neka pita Nadu Gaćešić Livaković, najčuveniju glumicu iz Hrvatske. Ona me dobro poznaje, pozdravljam je ovim putem, a Nada zna kakav sam. Neka objasni Aci ako je bude pitao - zaključio je Moka Slavnić.

