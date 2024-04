"MILIČIĆA JE TREBALO DA PREBIJETE!" Šokantne reči nekadašnje NBA zvezde o Srbinu: Darko je bio jedan od onih...

Godinama se već po NBA provlače priče o tome kako je Darko Miličić jedan od najvećih promašaja na draftu ikada, ali se ipak ne slažu svi sa tim.

Pričao je mnogo puta Karmelo Entoni o tome da je trebalo on da bude izabran sa druge pozicije i da uzme titulu sa Detroitom već u prvoj sezoni, ali sada je u odbranu Miličića stao Rašid Valas.

Sjajni krilni centar i jedan od najtemperamentnijih i najprgavijih igrača lige tog doba je istakao da je Miličić imao ozbiljne košarkaške kvalitete, ali da je bilo potrebno da ga neko isprovocira kako bi pokazao šta ume na košarkaškom terenu.

"Darko je bio jedan od onih igrača koje ste morali da prebijete da bi ga iznervirali i onda bi počeo da igra. Darko je mogao da spusti loptu u dribling sa krila, da napravi nekoliko poteza, završavao je akcije levom i desnom rukom, imao je dobar šut za tri. Ali jednostavno nije imao samopouzdanja", počeo je u jednom podkastu svoju priču Valas.

Kao jako mlad Miličić je pravo iz Hemofarma otišao u redove ekipe koja se godinama gradila i u kojoj se znao red. Čonsi Bilaps, Rip Hamilton, Tajšon Prins, Rašid i Ben Valas jedva da su izlazili sa terena, a kada je mladi Srbin izgubio samopouzdanje teško mu je bilo da se vrati na teren na pravi način.

"Svi znamo kako NBA treneri mogu da unište igraču samopouzdanje i to brzo. Ako niste spremni za to mentalno, što on nije bio jer je došao odakle je došao sa 16-17 godina... A sada je trebalo da bude glavni? Mislim da nije bila toliko ogromna greška kako svi pričaju o tome kada je Džo Dumars izabrao njega umesto Mela. On je u tom momentu bio ono što nam je bilo potrebno", rekao je Rašid Valas u gostima kod Gilberta Arenasa.

