KAKO JEDAN DETALJ PRAVI RAZLIKU! Poznati Hrvat prokomentarisao EPSKI PREOKRET Jokićevog Denvera!

Iako je gotovo čitav meč bio u rezultatskom zaostatku, koji je u jednom momentu bio i -20, Denver je uspeo da napravi nestvaran preokret i povede sa 2:0 u seriji protiv Los Anđeles Lejkersa.

Proslavljeni hrvatski košrkaš i trener i aktuelni selektor Brazila, Aco Petrović, ispratio je ovaj uzbudljiv okrša i izneo svoja zapažanja na društvenoj mreži "X".

"Kako jedan detalj pravi razliku od pobednika do gubitnika. Lebron, praktično može da kontroliše posed gotovo do samog kraja utakmice, ali odbrambeni igrač koji ga čuva ispada iz igre, pa Lebron odmah uzima otvorenu trojku i promašuje, te tako da je Denveru i Mareju šansu. Game over" napisao je Petrović.

Kurir sport/J.M.

