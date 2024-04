"VELIKI IGRAČI PRAVE VELIKE TRENERE, A MAJK DŽEJMS IMA TU ŽICU" Saša Obradović otvorio dušu za Kurir i najavio pohod ka novom ČUDU

Partizan i Crvena zvezda završili su učešće u Evroligi još u regularnom delu, ali će Srbija imati predstavnike u borbi za šampionsku titulu.

Nekoliko je košarkaša koji će pokušati da stignu do krova Evrope (Vanja Marinković, Filip Petrušev, Nikola Milutinov, Marko Gudurić i Nikola Kalinić), ali je samo jedan srpski trener u konkurenciji za titulu u elitnom košarkaškom takmičenju. U pitanju je, naravno, Saša Obradović koji će probati da pomeri granice sa Monakom.

"Kneževi" su se plasirali u plej-of sa treće pozicije, imaće prednost domaćeg terena u seriji sa Fenerbahčeom (prvi meč u sredu od 19 časova), a plasman na fajnal-for drugu godinu uzastopno je na dohvat ruke.

Saša je uz svog prezimenjaka Željka jedini srpski trener u eliti, a u ekskluzivnom razgovoru za Kurir, sumirao je dosadašnji tok sezone svog tima i najavio bitku za fajnal-for Evrolige.

Regularni deo sezone ste završili na trećem mestu Evrolige, kako ste zadovoljni učinjenim?

- Imali smo mnogo problema i izazova u toku sezone. Nakon prošlogodišnjeg fajnal-fora, očekivanja su bila velika, a suočavali smo se sa brojnim problemima. Povrede su bile veliki faktor, odigrali smo praktično celu sezonu bez Džordana Lojda. Ostali smo na startu godine bez Čime Monekea, koji je u Baskoniji pokazao da je jedan od glavnih igrača. Takođe, dolazak Kembe Vokera u tim je bio veliki izazov za mene, kako uklopiti takvo NBA ime, naći mu ulogu, jer kao što smo svi videli, on je na zalasku karijere. Kemba je inače savršen lik, omiljen saigrač, ali su povrede uradile svoje i mislim da će se on nakon ove godine oprostiti od aktivnog igranja košarke. Iz ove perspektive sam jako zadovoljan pozicijom na tabeli kada se sve uzme u obzir. Imali smo skor 12-1 od januara, što samo po sebi govori da je sve leglo na svoje mesto.

Koja je bila najveća prednost vašeg tima, ima li nešto što se posebno izdvaja?

- Timska hemija nam je na savršenom nivou, Vrhunski igrači po pravilu imaju težak karakter i veliki ego, posao nas trenera je da se tome prilagodimo, a da opet pokažemo dovoljno autoriteta da to ne utiče na partije na terenu.

Imali ste situaciju sa Elijem Okobom, koji je bio suspendovan u jednom periodu sezone zbog kršenja discipline, a po povratku je pokazao da mu se odnos promenio i pruža blistave partije. Da li je to jedan od načina da se pokaže autoritet trenera?

- Iskreno, ja nisam bio za Elijevu suspenziju, to je bila odluka kluba. Iz ove perspektive, stvari su se završile na najbolji mogući način i odluka je bila dobra. Ceo stručni štab i organizacija moraju da dišu kao jedan, što i jeste slučaj kod nas, tako da se sve odluke donose za dobrobit tima. Eli je odličan igrač i dobar momak i od njega se očekuju velike stvari.

Pominjali ste ego igrača, a čini se da vi znate da se nosite sa tim. Primer je Majk Džejms koji pruža najbolje partije u karijeri, a mnogi u tome vide upravo vašu zaslugu.

- Majk i ja smo izgradili odličan odnos koji nije više samo trener - igrač. Ranije smo imali poštovanje jedan prema drugom, ali smo u međuvremenu zaista postali i pravi prijatelji. Veliki igrači prave velike trenere. Priča se o Majkovom "nezgodnom" karakteru, a svi vrhunski igrači imaju tu "žicu", bez nje nema velikog uspeha. Mogu da kažem da je naš odnos fantastičan i tako će sigurno i ostati.

Očekuje vas četvrtfinale Evrolige i serija protiv Fenerbahčea, očekujete li ponavljanje prošlogodišnjeg uspeha?

- Prošlogodišnji plasman na fajnal-for Evrolige u onakvoj konkurenciji smatram za svoj najveći trenerski uspeh. Niko to nije očekivao od nas, a uspeli smo da prebrodimo sve i da napravimo "čudo". Na dobrom smo putu da to "čudo" ponovimo, a ukoliko uspemo, to će biti fantastično. Daleko od toga da nas očekuje lak posao, Fenerbahče je ekipa koja je prepuna talenta, plejada vrhunskih igrača vođena Šarasom i sigurno je da će tražiti svoju šansu. Prošle sezone smo bili u sličnoj situaciji kada nas je Makabi iznenadio u Kneževini u prvoj utakmici, oidigrali su nešto što do tada u sezoni nije bilo viđeno od njih i uspeli su da uzmu brejk, tako da maksimalno oprezno ulazimo u ovaj duel.

Imate prednost domaćeg terena, koliko vam znači podrška navijača?

- Naša hala je mala u odnosu na ostale u Evroligi, a atmosfera je puno intimnija. Ne može se reći da imamo bučnu publiku kao neki, ali nam prija da igramo u ovakvoj atmosferi, što i rezultati pokazuju - zaključio je Saša Obradović.

Kurir sport / Stefan Mišljenović

