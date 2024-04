ABA CIRKUS! Zvezda, Partizan i Mega "STRANCI" u svom gradu: Novi VELIKI PROBLEM sa kalendarom, jedan detalj posebno BODE OČI!

Već dugo u srpskoj košarkaškoj javnosti se vodi polemika oko toga da li srpski klubovi treba da igraju ABA ligu ili da se napravi jedinstvena liga Srbije. Glasnogovornik te ideje je i selektor "orlova" Svetislav Pešić koji je nakon Svetskog prvenstva izneo ovu tvrdnju.

Međutim, glavni kamen spoticanja jeste prohodnost u evropska takmičenja. Nećemo se sada baviti prohodnošću, već nelogičnostima i jednom nesposobnošću ABA lige da bude ozbiljno takmičenje.

U toku je plej-of regionalne lige, a sve četiri četvrtfinalne serije završene su posle dve utakmice. Crvena zvezda će igrati protiv Mege, a Partizan čeka Budućnost. Zapravo moraće da sačekaju i jedan i drugi par, jer jednostavno ne postoji prostor i vreme da serije počnu. Zbog čega? Razloga je nekoliko.

Prvo, ovog vikenda u Beogradskoj Areni se igra Final 4 Fiba Lige šampiona što jasno govori o zauzetosti hale. Nakon toga zakazani su mečevi plej-ofa Evrolige u kome Makabi dočekuje Panatinaikos u trećem, a potencijalno i četvrtom meču.

Ne treba trošiti reči da izraelski klub sada kao domaćin igra u Areni, jer se u hali "Aleksandar Nikolić" održava Evropsko prvenstvo u boksu. Nakon što i jedni i drugi završe svoje obaveze tek tada će moći da se odigraju dueli jadranske lige. Mnogima nije jasno zbog čega "Ponos Izraela" kao strani klub i Liga šampiona imaju prednost u odnosu na klubove sa ovih prostora koji i igraju ABA ligu.

Ako se pogleda kalendar takmičenja jasno se vidi da su prvi mečevi zakazani za 3. maj na koji "pada" Veliki petak, veliki hrišćanski praznik. Postavlja se jasno pitanje "Kako je moguće da ABA liga zakazuje mečeve na ovaj dan kada bi i igrači trebalo da budu sa porodicama"?

Postoji i drugi aspekat, a to je da će od završetka četvrtfinalnih serija, do početka polufinalnih proći čak 12 dana. Dakle 12 dana bez mečeva u presudnom delu sezone. To ozbiljna liga, sa ozbiljnim stručnim kadrom sebi ne sme da dozvoli, što opet dalje govori da je ABA liga od ozbiljne lige udaljena kao Zemlja od Sunca.

Pitanja je mnogo, odgovora malo pa ova tvrda selektora Pešića sa početka teksta deluje da ima sve više pokrića.

Slična situacija desila se i prošle godine kada se na neverovatan način desilo da su se termini finalne serije ABA lige poklapali sa mečevima Superlige Srbije.Crvena zvezda je pretila da neće igrati regionalno takmičenje dok se ne završi Superliga, ali je na kraju nađeno kompromisno rešenje.Takva situacija zabeležena je samo u ovom takmičenju, a deluje da ljudi koji vode regionalno takmičenje nisu sposobni da naprave kalendar koji će biti ispoštovan, a ne svaki čas menjan.

