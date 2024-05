PRITISAK JE OGROMAN KAD TI JE TATA TAKVA LEGENDA! Sin Srbina kog u Americi ODLIČNO PAMTE otkrio kako mu otac pomaže na putu ka NBA

Andrej Stojaković (19), sin košarkaške legende Predraga Stojakovića, govorio je o stilu igre i treningu sa ocem.

Nedavno je promenio koledž, pa će posle Stenforda zaigrati za Kaliforniju, a cilj mu je da jednog dana stigne do NBA. Njegovo prezime je odavno poznato u SAD s obzirom na to da je popularni "Peja" dugo igrao u NBA i da je u poslednjoj sezoni u karijeri osvojio šampionski prsten sa Dalasom.

Ali sada mnogi znaju i za ime Andreja koji je priznao da mu otac pomaže u treningu.

"Moj trener Vil Li je iz Zaliva, dobar je prijatelj sa Filom Hendijem. Više radimo na punoj brzini, stvarima oko meča, idemo napolje svakog dana. Sa ocem je poprilično jednostavno, vežbamo "lažni" šut bez stvarnog šuta oko deset minuta i to je kao vežba. Jednom kada znaju da si šuter, da budemo realni, automatski veruju da je to samo zbog mog prezimena", rekao je Andrej.

Objasnio je i da ozbiljno razmišlja o svim mogućnostima i opcijama koje ima u svom napadačkom arsenalu.

"Korišćenje toga za moj napredak je kao da igrate protiv sve atletske dece. Znam da ako sam poznat kao šuter i mogu protrčati uz liniju to mogu iskoristiti za šut sa poludistance, kontakt igru, polaganja, lažni šut. Sa mojim ocem su ipak to sve osnovne stvari. On mi daje da radim sto poslova i drži me spremnim za trenutak kada dođe vreme. Očigledno je, kada su mi ruke dole šutiraću, ali kada igrač izlazi na mene moram biti spreman da ga prevarim i pustim ka da skoči i da imam taj isti mentalitet i šutnem sa istog mesta. To je velika stvar", rekao je Andrej.

