KOŠ O KOME BRUJI AMERIKA: Jokić "ODLEPIO" posle ovog poteza! Nije mogao da veruje da je čovek OVO uspeo da ubaci preko njega!

Košarkaši Minesote plasirali su se noćas u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su gostima u odlučujućem, sedmom meču, pobedili aktuelnog šampiona Denver sa 98:90.

Denver je vodio sa 15 poena razlike na poluvremenu 53:38, a početkom treće deonice aktuelni šampioni imali su i plus 20, ali ni to nije bilo dovoljno da zabeleže trijumf. Denver je potpuno stao, a Minesota je do kraja treće četvrtine uspela da nadoknadi zaostatak i u poslednjoj deonici stigne do preokreta.

Jedan od junaka trijumfa Vukova bio je francuski košarkaš Rudi Gober. Pravio mu je Jokić ozbiljnih problema i na ovom meču, ali je sjajnom rolom u poslednjoj deonici meča odluke uspeo da se iskupi za sve propuste tokom čitave serije.

Meč je završio sa 13 postignutih pona (osam u poslednjoj četvrtini), a jedan nestvaran koš koji je postigao preko Nikole Jokića zapalio je društvene mreže.

Nestvaran "fejdavej" šut preko Srbina ušao je "kao kap" u momentima kada se meč lomio. Navijači i igrači oba tima hvatali su se za glave, Jokić je bio vidno iznerviran, nije mogao da poveruje šta je čovek uspeo da ubaci.

Pogledajte potez o kom se priča:

RUDY GOBERT FADEAWAY OVER JOKIĆ 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/jpuAaJ3iGi — Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2024

Kurir sport/J.M.

