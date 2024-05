"BIO SAM U KLUBU KADA JE BILO MNOGO TEŠKO" Suze Nemanje Nedovića obišle su Srbiju, košarkaš Zvezde otkrio zašto je PLAKAO!

Košarkaši Crvene zvezde stigli su do titule u ABA ligi i to pošto su sa 3-0 u finalnoj seriji savladali večitog rivala Partizan. Suze Nemanje Nedovića po završetku meča odluke obišle su Srbiju, a as Zvezde otkrio je zbog čega je zaplakao.

- Dosta emocija je prisutno, baš dugo ovo čekam, jer bio sam u klubu kada je bilo mnogo teško, a sada sam osvojio sa Zvezdom prvu ABA ligu, to je zaista nešto posebno i zbog toga sam se rastužio, a sada ću da sa ekipom proslavim i da se radujem - rekao je Nedović, pa dodao:

- Nismo očekivali da ćemo dobiti seriju sa 3:0, ali smo verovali. Kada smo videli kakav je početak utakmice, rekao sam saigračima da imam osećaj da oni ne veruju da mogu da pobede i da smo jako blizu i da treba da budemo pametni. Ova utakmica je bila taktička kao šah. Posvećujem trofej porodici i navijačima, svi znaju koliko volim ovaj klub.

